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BCL／香港南華少了基拔 領航猿19分差大勝收分組賽3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿盧峻翔拿下15分。圖／取自FIBA官網
領航猿盧峻翔拿下15分。圖／取自FIBA官網

BCL東亞區資格賽拿下分組賽2連勝的桃園璞園領航猿，今天在分組賽第3戰於主場北市大天母體育館再戰香港南華，在團隊多點開花攻勢下，最終以99：80擊敗香港南華，拉出3連勝。

今年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽共計有7支球隊分成兩組競賽，其中我國兩支代表球隊領航猿與國王一同被分在B組，分組前3名球隊將能晉級到6強賽，最終前兩名球隊將能晉級到亞洲區會內賽，但一國僅能有一隊晉級。

其中領航猿在分組賽前兩戰分別險勝香港南華、大勝國王後，今天繼續在主場迎戰香港南華，領航猿上半場就展現多點開花的攻勢，尤其是雙塔伯朗、阿提諾分別有12分與10分進帳，搭配上盧峻翔的9分，上半場打完領航猿就以55：41領先香港南華。

反觀南華今天在少了主力得分手、洋將基拔的情況下，今天可說是陷入苦戰，在首節僅攻下14分，讓領航猿一度取得18分領先，儘管2、3節一度將差距縮小，但末節領航猿在其他球員也加入戰局，包括陳將双、陳力生都有三分球進帳下，一度將領先優勢擴大到22分，最終領航猿也以18分差距擊敗香港南華，收下分組賽3連勝。

領航猿今天共計4人得分上雙，其中阿提諾拿下19分、14籃板，米爾納與伯朗皆有16分，盧峻翔則拿下15分，陳將双9分、5助攻；至於香港南華則以曾來台打球的楊和拿下20分最佳。

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