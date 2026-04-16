UBA／最後一次晨操後感傷 陳子威曝宋昕澔下一步

去年在小巨蛋以跨季50連勝之姿奪下UBA公開男一級5連霸，今年再度帶著全勝戰績前進小巨蛋，周末將挑戰6連霸，教頭陳子威今天出席記者會時突然一陣感傷，嘆今天早上就是大四球員宋昕澔和吳志鍇的最後一次晨操，珍惜最後2場合作機會。

陳子威提到，球隊一星期會有3到4天的晨操，今天是本季最後一次，心情格外複雜，他嘆：「四年感覺過得很快。」政大今年就只有宋昕澔和吳志鍇兩位四年級球員，陳子威透露宋昕澔有被海外球隊注意，有旅外機會定支持，「也想安排志鍇去海外試練，去看看世界，不用為自己設限。」

近幾年未嘗敗績，讓政大被稱為「宇宙政大」，今年帶著跨季72連勝紀錄迎接最後2戰，陳子威認為每支球隊都有進步，比賽打得膠著、承擔壓力，都是球員成長的機會，最後兩場希望子弟兵好好享受舞台。

今天出席決賽記者會的大三隊長「Kiki」徐得祈提到，擔任隊長有些壓力，不過兩位學長都很挺自己，加上從南山高中就開始合作，默契無礙，目標最後兩戰自己多承擔一點，和隊友多溝通，希望留下美好回憶。

徐得祈高中3年在南山都打進HBL男甲級冠軍戰，但連三年都以亞軍作收，他笑說：「大學都是好的回憶（冠軍），這就夠了。」