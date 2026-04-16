UBA／想當小巨蛋常客 國體純本土挑戰第二冠

國立體大106學年迎接隊史第一座UBA公開男一級金盃，隔年再度叩關4強，但再一次的小巨蛋體驗一等就是7年，114學年能以第二種子之姿回到小巨蛋，教練桑茂森希望球員享受舞台，更重要的是「未來常來」，能成為四強常客。

以全本土之姿挑戰公開男一級，國體大今年能打下第二種子，桑茂森坦言超出期待，「沒想過能走到這，球員比我想像的更渴望、認真。」他特別點名今天一起出席決賽記者會的隊長胡晉豪，雖是第一次當隊長，但讓球隊起了很好的化學作用，讓教練輕鬆許多。

上一度到小巨蛋已是7年前，桑茂森自曝今天在小巨蛋外面繞半天才找到該走的入口，希望下一次再到小巨蛋不用再等那麼多年，「相信之後還會再進來。」

身高198公分的胡晉豪，就讀東泰高中時球隊曾打進四強，但他當時因心態不成熟離隊，錯過「攻蛋」機會，直到大四才首度踏上小巨蛋舞台。

當隊長也是頭一遭，胡晉豪認為要擔任教練和隊友間的橋樑不容易，自己也做了許多改變，像是多溝通，加上教練團有大學長魏維加入，也有加分效果，「希望今年來了，能一直待在這地方。」至於自己的下一步，他目前還沒決定好，只希望一直保持進步心態，「有我在就是最好的地方，想證明自己不只是UBA最強，職業也能打很好。」

國體首戰將碰虎尾科大，挑戰周日壓軸登場的冠軍戰門票，衛冕軍政治大學將和台藝大搶另張冠軍賽門票。