UBA／戰舞準備好了！北市大要成小巨蛋焦點

北市大學等了6年終於重返台北小巨蛋，全隊除了積極為114學年最後2場備戰，場下也準備好兩支舞蹈，目標將比賽、場子都拿下，將小巨蛋化身北市大球員的夢幻舞台。

114學年度富邦人壽UBA決賽明天點燃戰火，今天舉辦決賽記者會，代表北市大出席的呂倩玟提到，今年球隊多了比賽前的「戰舞」，不但能團結全隊士氣，賽前舞動也能有效紓解緊張，比賽時較能正常發揮。

為決賽準備的兩支舞蹈已經練好，呂倩玟透露，最初是碩二選手黃薏華帶著大家跳，還會拍一些短片，教練「錢姊」錢薇娟也不反對，唯一要求是「要做就要做到最好」，要跳就是全隊一起，大家也能樂在其中。

自評自己肢體不太協調，呂倩玟自稱走搞笑路線，重點是透過舞蹈凝聚團隊，上場能快樂打球，球隊也能保持和樂狀態。

北市大周六進行的四強賽將對決衛冕軍文化大學，呂倩玟透露賽前會跳6年前學姊「攻蛋」時表演過的〈快樂崇拜〉，象徵重返榮耀，教練團也號召許多北市大校友，當天一起熱舞，慶祝北市大重返小巨蛋。

呂倩玟笑說，「錢姐」常提醒，球賽輸沒關係，場子要贏，不過已經進入最後決賽，「這次是球賽和場子都要贏！」