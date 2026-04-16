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UBA／政大雄鷹挑戰6連霸 南珉貞驚喜現身挺輪椅籃球

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
UBA決賽明天登場，今天在台北小巨蛋進行決賽記者會。記者曾思儒／攝影
UBA決賽明天登場，今天在台北小巨蛋進行決賽記者會。記者曾思儒／攝影

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽將於明天點燃戰火，今天在台北小巨蛋舉行決賽記者會，打進決賽的各隊代表先禮後兵，Fubon Angels韓籍啦啦隊成員南珉貞還驚喜現身，支持輪椅籃球。

為期3天的UBA決賽由一班組和公開二級冠軍賽先登場，周六開始換公開一級4強賽接棒，周日的最終日賽程將誕生114年冠軍隊伍。

今年男子組決賽成員大洗牌，除尋求公開男一級6連霸的政治大學「雄鷹」男籃以全勝戰績前進小巨蛋，第2種子國立體大相隔8季重返小巨蛋，台灣藝大更是暌違11季重返4強，加上「吊車尾」進擊的虎尾科大，產生決賽新的對戰組合

公開女一級決賽隊伍也出現新面孔，中信學院隊史首度打進4強，北市大暌違6年重返決賽舞台，將和衛冕軍文化大學、4強常客世新大學爭奪最後金盃。

中信學院堪稱本季大贏家，公開女一級、一般男和一般女都搶下小巨蛋門票，寫下賽事史無前例紀錄。

富邦人壽和大專體育總會攜手邁入第10年，雙方持續推動運動平權，今年也將在決賽中進行輪椅籃球公益賽，今天南珉貞也驚喜現身，送上UBA決賽官方用球給喜歡自己的輪椅籃球選手，感謝支持外也呼籲大眾能共同關注運動平權議題。

決賽3天共12場賽事，緯來電視網提供電視轉播，網路有LINE TODAY、中華電信和MOD愛爾達提供直播，大專體總YouTube頻道SSUtv也將提供精彩好球和賽事重播，讓球迷能透過各種管道一同熱血。

Fubon Angels啦啦隊南珉貞（右二）驚喜現身，為輪椅籃球員加油。記者曾思儒／攝影
Fubon Angels啦啦隊南珉貞（右二）驚喜現身，為輪椅籃球員加油。記者曾思儒／攝影

政治大學將挑戰UBA公開男一級6連霸。記者曾思儒／攝影
政治大學將挑戰UBA公開男一級6連霸。記者曾思儒／攝影

UBA決賽明天登場，今天在台北小巨蛋進行決賽記者會。記者曾思儒／攝影
UBA決賽明天登場，今天在台北小巨蛋進行決賽記者會。記者曾思儒／攝影

台北 政大 籃球

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