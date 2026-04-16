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TPBL／中信特攻「貘力滿滿Lucky Day」主題周 邊荷律、峮峮登場演出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
韓籍啦啦隊邊荷律18日由將帶來動感十足的「Bang Bang」、19日則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」。圖／新北中信特攻隊提供
韓籍啦啦隊邊荷律18日由將帶來動感十足的「Bang Bang」、19日則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」。圖／新北中信特攻隊提供

新北中信特攻隊將於本周末18、19日在新莊體育館進行例行賽最後主場，屆時也將盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日，中信特攻與人氣插畫家cherng 筆下的 LAIMO 馬來貘跨界聯名，LAIMO將化身為最強幸運「貘術師」，與球員、PS女孩一起在新莊球場發威，為「特攻基地」注入滿滿「貘力」。

「貘力滿滿Lucky Day」主視覺由插畫家cherng操刀，將總教練「貘米爾」莫米爾（Momir Ratkovic）、「助攻貘術師」林韋翰、「防守貘咧驚」魏嘉豪，和「帥到貘法度」的簡廷兆化身為「貘力特務」，搭配「貘力Passion Sister」－「仙到貘話講」的君白，以及「可愛貘藥醫」的畇二，和LAIMO一起在「特攻基地」散發滿滿「貘力」，這周末「貘代誌」的話，一起來沉浸在「貘力滿滿」的療癒世界吧。

場上有熱血沸騰的精彩賽事，場邊當然少不了熱情應援的啦啦隊女孩，球賽現場將由璇璇、君白、昀二、晴兒、盈瑩、曼容、WENDY、珮含、維尼、林可、妮可、莎莎帶來熱力應援！此外，更規劃女孩節間限定個人演出，18日由韓籍啦啦隊邊荷律帶來動感十足的「Bang Bang」、19日則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」，與現場球迷一同歡樂慶生，打造專屬於「貘力滿滿Lucky Day」的驚喜時刻。

例行賽最後的主場賽事，為回饋球迷熱情支持，18、19兩日賽後皆舉辦「PS女孩賽後簽名會」，名額已保留給「DYNAMO季票會員」、已完成報名的「DYNAMO一般會員」及已購買「PS特香應援套票」的球迷，簽名會兩日出席女孩不同，詳細活動辦法請見中信特攻社群公告。

人氣插畫家 cherng 筆下的 LAIMO，攜手中信特攻吉祥物「Thunder桑德」，結合籃球元素，化身為場上與場邊各種熟悉角色，並躍上球衣設計之中，主題周期間，球員及女孩將穿著聯名主題球衣登場，展現滿滿「貘力」。球團同時推出多款聯名限定商品，包含球衣、大人及兒童短T、親子T、包屁衣、擋泥板、面紙套、厚磅帆布提袋、小籃球、金屬鑰匙圈、冷飲水壺等，還有皮革吊飾扭蛋，不只可愛，還拿「貘」實用！此外，「PS 女孩肖像小籃球」也將於本周末炫彩亮相，一起來新莊把喜歡的商品通通帶回家。

新北中信特攻將於18、19日在新莊體育館盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日。圖／新北中信特攻隊提供
新北中信特攻將於18、19日在新莊體育館盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日。圖／新北中信特攻隊提供

簡廷兆 中信 籃球

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