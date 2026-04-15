籃球／籃協否認世界盃資格賽在瀋陽進行 李洋：中國不要怕我們

中華隊上月和中國隊在世界盃籃球亞洲區資格賽第二階段交手，在FIBA要求下，中華隊無法在「主場」迎敵，賽事在菲律賓馬尼拉進行；第三階段兩軍將在7月6日再碰頭，盛傳此戰將在中國瀋陽進行，中華籃球協會今天發出聲明駁斥。

籃協表示，第二階段FIBA以地緣政治背景為由，將雙方之主場移至第三地，當時FIBA即已表示7月6日原中國的主場也會移師第三地。籃協強調，與FIBA維持密切溝通，雖截止目前為止尚未以書面定案比賽地點，但7月6日之比賽皆仍以於第三地舉行之方向規劃，媒體所謂可能移至中國舉辦之報導應屬誤傳。

籃協指出，目前FIBA官網雖仍顯示比賽地點為中國，僅因第三地國家（韓國）尚未提出具體比賽城市及場館，近期提出後，FIBA將正式書面通知，官網並隨即更新。

籃協強調，會繼續與FIBA保持密切溝通，預防任何可能損及我方利益或有任何不公平之處，並且將據理力爭，積極爭取各項權益。

運動部部長李洋表示，運動部第一時間就有掌握到此事，有請籃協發函給FIBA，「這點絕對要對等。」羽球選手出身的李洋也提到，身為運動員，希望中國不要害怕，「在一個對等條件上，競技場上拚戰一場，讓競技留給競技。」