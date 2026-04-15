TPBL／「夢想充電」主題周第二彈 加碼三上悠亞應援登場

TPBL本季例行賽正式進入最後階段，剛結束客場之旅的夢想家隊目前戰績20勝12敗暫居排名第二，將在本周18、19日於台中洲際迷你蛋主場，先後對戰台北台新戰神、新竹御嵿攻城獅。球團攜手台灣充電第一服務品牌EVOASIS，推出「夢想充電」第二彈主題企劃，特別邀請三上悠亞登場應援。

EVOASIS持續以實際行動支持台灣職籃，並透過與夢想家的合作，將「無所不在，值得信賴」的品牌精神，轉化為球場內外都能感受到的能量。對電動車主而言，EVOASIS不只是充電服務，更是每一次出發背後最可靠的後盾。

球團19日賽後將舉辦本季唯一一場球員簽名會，並保障 D-FANS會員名額，同時球迷亦可經由夢想商店消費滿額取得簽名資格，名額有限，敬請把握。另為回饋 D-FANS璀璨會員、球員會員長期支持，入場可憑實體會員卡至夢想服務處領取「DREAMERS NEW ERA應援扇」，一卡限領一份（兩日擇一日領取），採隨機發放恕不挑款。

夢想商店本周推出 Formosa Sexy 全新商品，包含女孩款相機背帶、卡套等配件，喜愛女孩們的粉絲可以有多元的周邊選擇。球團再次攜手美津濃，帶來全新 Sportstyle 系列商品，涵蓋短 TEE、配件。DREAMERS X MIZUNO Sportstyle 聯名款以運動延伸至日常造型為概念，融合經典運動與設計，打造生活風格感的單品，讓球迷穿搭也能輕鬆展現舒適的 Style。

本周有多項專屬好禮，除了活動主題「夢想充電」折扇之外，18日進場的球迷可獲得聖沛黎洛低熱量氣泡水果飲乙瓶（紅橙綜合、柑橘紅石榴、檸檬，隨機發放）。19日入場可領取阿華田營養巧克力隨身包、統一 UNIFIT 運動飲料乙瓶。