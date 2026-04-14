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全大運／從對手變隊友 林暄芸、呂芯瑜首次搭檔雙人單槳艇賽就奪金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪下公開女子組雙人單槳艇賽事金牌。圖／全大運提供
林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪下公開女子組雙人單槳艇賽事金牌。圖／全大運提供

115年全國大專運動會划船賽事在日月潭月牙灣舉行，代表輔仁大學出賽公開男子組輕量級單人雙槳艇的林暐哲，儘管賽前狀況自認不理想，但他努力展現訓練成果，最終划出7分51秒65，順利完成二連霸。

「跟上屆比起來，這次狀況比較不理想，但上場了就不想太多，把該做的做好。」林暐哲強調，平常練習時候，就會模擬許多比賽狀況，這次狀況較差，就盡力將訓練的內容拿出來去完成比賽，他說：「相信自己。」

目前就讀大學三年級的林暐哲，雖然順利完成二連霸，但拿下銀牌的暨南大學謝受洋，最終成績7分56秒59距離並不遠，林暐哲坦言，感受到後輩的威脅，但就是努力做好自己，盡全力去爭取佳績。

公開男子組雙人單槳艇賽事，代表暨南大學的黃翌綸與蕭祿運，划出7分15秒57，延續暨南大學在該項目的霸業。公開女子組雙人單槳艇賽事，則是由北市大的林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪金。

林暄芸與呂芯瑜在去年全中運分別代表羅東高商與三民高中，在女子單人雙槳艇分居金、銀牌，原本是對手的兩人，一起升上北市大，接受教練的建議，不只持續參加單人雙槳賽事，還合作挑戰雙人單槳項目，兩人都是第一次挑戰單槳賽事，儘管訓練艱苦，但兩人彼此信任，也相信教練的課表，終於繳出精彩表現。

「去年全中運拿了金牌，今年升上大學希望能延續金牌成績。」林暄芸自信表示，一日兩戰雖然很累，但平常的努力訓練其實更累，她說：「感謝教練的鼓勵，相信隊友也相信教練的訓練菜單，賽前就相信我們可以拿下金牌。」

呂芯瑜本屆賽事選擇參加女子輕量級單人雙槳賽事，她表示其實賽前兩人一起配合不到10次，原本評估先專注在個人的兩面金牌，但她們認為既然選擇了挑戰單槳賽事，就不想放棄，她笑說：「成績比我們預期的好，感覺自己真的蠻強的。」

大一菜鳥就強勢出擊，為北市大帶回兩面金牌，林暄芸認為，好成績來自他們的企圖心強，彼此相信，她說：「金牌對我來說，證明我們訓練的成果，遇到低潮也沒有放棄，越努力，越有收穫。」

全中運 暨南大學 輔仁大學 籃球

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