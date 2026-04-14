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BCL／國王連兩年交手領航猿都遭重挫 洪志善點出土洋陣容變化大是主因
PLG與TPBL雙職籃衛冕軍桃園璞園領航猿、新北國王今天在BCL東亞區資格賽分組賽進行交鋒，不過比賽卻在第一節後出現一面倒的局勢，領航猿在多點開花攻勢下打出單節38：11攻勢，最多取得37分領先，最終領航猿也以25分差距大勝國王，賽後國王代理總教練洪志善也直言，球隊與兩年前在PLG冠軍賽遭遇領航猿相比，在土洋陣容上有相當大的變動，確實難與磨合多時的領航猿對抗。
國王與領航猿在兩年前PLG冠軍賽交手並由國王取勝後，兩隊去年雖然分屬不同職業聯盟，但也在BCL東亞區資格賽4強賽碰頭，當時由領航猿以19分差距取勝，而今年兩隊以雙聯盟衛冕軍身份再戰BCL東亞區資格賽，並提前到分組賽就碰頭，這次領航猿再以25分差距取勝。
談到近兩年與領航猿在BCL交手都以大比分差吞敗，尤其今天一度落後到37分，國王代理總教練洪志善就直言，跟兩年前兩隊在PLG冠軍賽交手相比，今年的國王在陣容上與過去相當不同，包括主力洋將曼尼高的離開和林書豪的退休，新陣容確實還在磨合，難以與合作多年且陣容變動不多的領航猿對抗，「不過撇除掉第二節球員心情起伏影響到比賽內容，另外三節比賽內容可以接受，當然我們要更好、更沈著才能跟這些強隊比賽，接下來兩場會盡快調整，陣容也會有變化。」
至於領航猿在拉出2連勝後，16日將繼續在主場出戰香港南華，總教練卡米諾斯表示，今天這場比賽能夠在全隊都有發揮的情況下擊敗國王，對於球隊是好消息，「上周我們打了聯盟比賽，打得並不好，今天一開始我們展現很強侵略性，每個人都有貢獻，輪替也做得很好，半場我們就有20分快攻得分，下半場也照這節奏，贏下這場比賽。兩天後還有對上香港南華比賽，今天每個人都有貢獻，對我們是最好的。」
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