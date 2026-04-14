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BCL／雙職籃衛冕軍對決 領航猿一度領先國王37分輕鬆收下2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
領航猿米爾納（右）灌籃。圖／取自FIBA官網
領航猿米爾納（右）灌籃。圖／取自FIBA官網

BCL東亞區資格賽桃園璞園領航猿與新北國王今天在北市大天母體育館交鋒，也是雙職籃聯盟衛冕軍的跨聯盟交鋒，不過上半場領航猿就火力全開轟下65分，其中洋將米爾納一人就拿下21分，幫助領航猿取得31分領先，最終領航猿在上場球員全數得分下，也以110：85輕取國王，拿下分組賽2連勝。

今年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽共計有7支球隊分成兩組競賽，其中我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王一同被分在B組，分組前3名球隊將能晉級到6強賽，最終前兩名球隊將能晉級到亞洲區會內賽，但一國僅能有一隊晉級。

而國王與領航猿上周雙雙作客香港南華主場都打得不輕鬆，其中國王吞敗、領航猿險勝，兩隊今天則是回到北市大天母體育館交手，不過雙聯盟衛冕軍的碰頭卻未如預期的擦出激烈火花，上半場領航猿就火力全開，在首節打完僅有4分領先的情況下，第二節卻拉出一波18：2的開節攻勢，還一口氣將分差擴大到30分以上，前兩節打完領航猿就在米爾納攻下21分領軍下，取得31分領先。

易籃後，領航猿絲毫沒有放慢步調，盧峻翔還助攻給米爾納完成一次空中接力爆扣，就連領航猿替補上陣的陳力生也一度連得4分，幫助領航猿一度領先達到37分之多，儘管國王在後兩節仍是努力追分，但雙方分差依舊維持在20分以上，最終領航猿就在團隊上場11人全數得分上下，以23分差距輕鬆取勝，收下2連勝，國王則是苦吞2連敗。

領航猿今天以洋將米爾納拿下31分最佳，伯朗則有21分、13籃板，本土球員則以關達佑拿下10分最多，也有4名球員拿下8分；至於國王則以杰倫28分最多，林彥廷12分。

盧峻翔 北市 桃園 籃球

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