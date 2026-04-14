TPBL／助夢想家27分落後大逆轉 霍爾曼奪單周MVP

TPBL今天公布第二十四周單周最有價值球員（MVP），由福爾摩沙夢想家隊洋將霍爾曼拿下。夢想家上周日作客新竹御嵿攻城獅主場，在最多落後27分的情況下上演驚天逆轉，不僅寫下聯盟史上最大逆轉勝紀錄，也終結長達兩年四個月未能在新竹縣體育館取勝的紀錄，霍爾曼也以宰制級表現榮膺單周MVP。

此役上半場攻城獅隊火力全開，外線手感火燙，全員多點開花，讓夢想家陷入苦戰；易籃後戰局風雲變色，夢想家展現強烈求勝意志，逐步縮小分差，並在關鍵時刻完成逆轉，將比賽氣勢徹底翻轉。

霍爾曼本場於攻防兩端展現關鍵影響力，面對攻城獅的區域防守，不僅在禁區強勢取分，也透過卡位與籃板掌控創造二波進攻機會，成為球隊反攻的核心支柱。他全場繳出32分、16籃板、1助攻、1抄截、1阻攻，效率值高達41，攻守兩端的好表現也為個人達成第二十四次「雙10」紀錄。

在霍爾曼的帶領下，夢想家完成大逆轉，不僅改寫比賽結果、中斷攻城獅4連勝，更寫下聯盟最大勝分逆轉勝紀錄。