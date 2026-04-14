TPBL／戰神本季最後主場吹沖繩風 加碼抽沖繩來回機票

台北台新戰神隊將於25、26日重返主場，球團今天宣布推出「沖繩夏日 いやささー」主題日，以沖繩文化特色為主軸，結合傳統表演帶來別具風格的觀賽體驗，還將抽出台北、沖繩來回機票，邀請戰友把握本季最後主場觀戰機會。

「いやささー咿呀莎莎」為沖繩常見的節奏吆喝聲，常見於歌舞場合，帶動現場熱鬧氛圍，戰神兩日活動將邀請 EISA 太鼓舞團「美風（ちゅらかじ）」 及沖繩民謠歌手Kenyu（曾健裕）帶來演出，透過充滿節奏感的太鼓舞與音樂，呈現沖繩獨有的文化魅力。

本次主題日視覺，戰神特別安排球員陳文宏、劉彥廷、魏芃禾與Taishin Wonders的柳柳及品涵穿上沖繩花襯衫入鏡，引領大家進入這段沖繩主題旅程，戰友們進場完成指定任務還可抽「JTA 日本越洋航空台北-沖繩來回機票」，邀請戰友把握最後主場週末，感受充滿沖繩風情的夏日節奏。

呼應此次沖繩夏日主題，主視覺拍攝以花襯衫穿搭呈現出遊的輕鬆感，首次擔綱主視覺主角的劉彥廷，面對鏡頭略顯靦腆，學弟魏芃禾甚至不惜躺在地上模仿逗趣動作，只為逗他一笑，讓現場笑聲不斷。

拍攝結束後劉彥廷笑說：「我是酷帥形象，這種陽光大男孩不適合我啦。」談到沖繩印象，劉彥廷回憶19歲時隨健行科大搭郵輪短暫停留沖繩，「那時候完全不知道有多熱，還穿長袖長褲。」

魏芃禾分享，高中時曾赴沖繩參賽並對決日本球員河村勇輝，留下深刻印象，當地咖哩飯也讓他念念不忘。

戰神本季最後主場周特別與沖繩縣產業振興公社台北事務所、中琉文化經濟協會攜手，25日開場與26日中場將帶來太鼓舞團與沖繩民謠的聯合演出，現場亦規劃沖繩美食與琉球服飾體驗，讓戰友在主場感受濃厚的海島風情；兩天賽後都將舉辦簽名會，25日由戰神應援團長Rina與Taishin Wonders出席，26日為戰神全體球員參與。