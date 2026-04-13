HBL／宜蘭高商最後一球逆轉勝奪冠 臉書狂賀洗版「又美又飆」

全國高中籃球乙級聯賽，宜蘭高商與南澳高中有史以來同時拚入冠軍決賽，女子組戰況激烈，比賽結束前7秒，宜商以一顆3分球逆轉勝，奪下睽違23年來冠軍；南澳高中最終獲得亞軍，也創下隊史最佳成績。宜蘭在地很多人關心這場球賽，緊張觀看轉播，大讚宜商女將「又美又飆」，縣府也貼臉書狂賀。

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨晚與教育處長陳金奇等人前往板橋體育館觀賽，見證歷史性一刻。宜蘭高商最多落後21分，在易籃之後瘋狂追分，最後以64比63逆轉小港高中，奪下114HBL乙級冠軍。

縣政府在臉書貼文，宜蘭高商女籃在決賽上演了史詩級的演出！整場比賽雖一路苦戰落後，但女孩們始終不放棄。女將呂姿穎下半場手感發燙，狂飆8顆三分球，更在終場前7秒投進致勝逆轉球，以永不服輸的精神將冠軍獎盃帶回宜蘭！這是宜商女籃自民國92年奪冠後，睽違23年再次登頂，熱血再次沸騰。

至於男子組比賽，無畏高度、拚戰到底的南澳精神，南澳高中面對高師附中是去年冠軍隊伍，對手的身材優勢，始終保持強悍鬥志，選手們在場上奔跑、碰撞、不畏戰的背影，拿下全國亞軍。

感謝基層教練、球員與家長們長年的付出。今晚，一冠一亞的成績，是宜蘭基層體育紮根最美的果實，讓我們繼續支持這群熱愛籃球的宜蘭囝仔。

縣議員黃琤婷說，這群女將「又美又飆」，立委吳宗憲也關心這場球賽，賽前貼文，賽後在臉書貼文表示，安西教練曾說：要是放棄的話，比賽就等於結束了喔....恭喜！宜蘭高商女子組逆轉勝，拿下冠軍！也鼓勵南澳高中男子組拿下亞軍，別放棄，下一次冠軍絕對是我們！

宜商女將呂姿穎下半場狂飆8顆3分球，更在終場前7秒投進致勝逆轉3分球，榮獲MVP。圖／縣府臉書

宜商在全國高中籃球乙級聯賽上演史詩級逆轉勝，熱血沸騰，縣議員黃琤婷大讚「又美又飆」。圖／縣府臉書

全國高中籃球乙級聯賽，宜商女籃自民國92年奪冠後，睽違23年再次登頂，全場熱血沸騰。圖／縣府臉書