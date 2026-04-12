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PLG／球員時期的遺憾 林志傑：聯盟沒共同合作

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林志傑先發上陣，第一節打4分多鐘下場休息。記者許正宏／攝影
林志傑先發上陣，第一節打4分多鐘下場休息。記者許正宏／攝影

台灣籃壇指標球星「野獸」林志傑今天迎接球員生涯引退儀式，43歲的他坦言球員生涯沒能看到職業聯盟合作「滿可惜」，但打到這年紀已經很不容易，「可以堅持下來是很開心的一件事，也很享受這兩天球迷給我的熱情。」

身為這兩天絕對主角，林志傑今天先發打了27分鐘，8投3中攻下8分，勇士最終以91：89險勝洋基工程，兩場引退賽都以勝利作結；今天賽後他先參加引退儀式，儀式結束後再到記者室受訪。

「啊，感覺解放這幾天複雜的心理，開心也感謝這兩天到場的球迷。」來到記者室的林志傑心情明顯輕鬆許多，他特別感謝所有球迷，不管有沒有進場都是滿滿感謝，同時感謝媒體，還不忘說「盡量把我拍得好看一點」，展現野獸式幽默。

退休儀式接下球隊副領隊證書，林志傑表示還沒確定會是如何的形式；不過提到富邦金控董事長蔡明興「延後退休」提議，林志傑透露有點猶豫，要「想一下」，還說「這不是很好回答的選項」。

成為台灣籃壇的指標人物，林志傑認為自己只是「把自己角色做好」，出現懷疑想法時就是努力訓練，一股腦堅持做下去，他也勉勵後輩要「更懂得自己」，可以有喜歡的學習對象，但首先要記得「你可以成為自己」，創造出自己的籃球生涯和風格。

林志傑也分享，同樣是熟悉的球場，引退儀式在場上的感覺完全不同，感覺很緊張，甚至比關鍵時刻兩罰還困難，但也感謝這兩天，「沒想到我可以打到這年紀，感謝球隊給我小巨蛋辦的引退賽，這是籃球生涯最棒的回憶了，對我來說很棒，會記得這兩天的事情，很開心，謝謝球團。」

P. LEAGUE+今天在台北小巨蛋由台北富邦勇士迎戰洋基工程，而今天這場比賽也是「野獸」林志傑職業生涯最後一舞，終場在萬名球迷的見證下，台北富邦勇士以91比89勝洋基工程，林志傑拿下職業生涯最後一場勝利，為這連續兩天的引退賽完美謝幕。記者許正宏／攝影
P. LEAGUE+今天在台北小巨蛋由台北富邦勇士迎戰洋基工程，而今天這場比賽也是「野獸」林志傑職業生涯最後一舞，終場在萬名球迷的見證下，台北富邦勇士以91比89勝洋基工程，林志傑拿下職業生涯最後一場勝利，為這連續兩天的引退賽完美謝幕。記者許正宏／攝影

林志傑 洋基 籃球

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