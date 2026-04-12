PLG／感謝家人忍住眼淚 林志傑放閃喊「可愛老婆」

台灣籃壇指標球星「野獸」林志傑今天在台北小巨蛋舉辦引退儀式，各時期隊友、教練和家人都齊聚小巨蛋，林志傑一一獻上感謝，最後致詞環節獻給家人時還忍不住大叫舒緩情緒，也難得在公開場合「放閃」，提到太太時用「可愛的老婆」形容，感謝背後溫暖的力量。

林志傑將最後致詞環節留給家人，賽前看到爸爸擔任開球嘉賓直接淚崩的「野獸」，致詞時忍住情緒，「真的是感謝我爸媽，把我養育，養這麼大，隨時默默鼓勵我。」他自爆說，自己以前脾氣不好，在家也會臭臉、不太理人，「在這裡和家人、爸媽說聲對不起。」

林志傑還透過麥克風和父母喊「愛你們喔」，立刻逼出媽媽眼淚。

接續林志傑也感謝個性低調謙虛的手足，「感謝你們一直以來對我的支持，默默傳個簡訊，這些簡訊對我就是滿滿的動力，讓我在球場上更努力去拚，就算快跑不動還是會堅持在場上像個打球像野獸的風範。」

最後林志傑把感謝給太太和4個孩子，他用「我可愛的老婆」介紹太太，也點名今天都到場的4個「可愛的寶貝」，致詞時還幽默說：「以後把拔會多陪伴你們，但不要惹我生氣喔。」話一說完讓現場哄堂大笑。

致詞結束林志傑和家人、各時期隊友及「黃金世代」成員合影，小兒子合影時還主動做出「野獸」怒吼，萌翻全場。

引退儀式尾聲，勇士將林志傑的12號旗幟升到小巨蛋空中，伴隨金色彩花飛舞，林志傑也向四面敬禮，感謝球迷的一路相伴。

林志傑引退儀式看著自己旗幟升起。記者許正宏／攝影

林志傑引退儀式和「黃金世代」隊友們合影。記者許正宏／攝影