PLG／林志傑選手退役仍留富邦 勇士新身份曝光

2019年加入台北富邦勇士，「野獸」林志傑2021年到23年助隊締造PLG三連霸，本周更在球團安排下在台北小巨蛋進行為期兩天的引退賽。今天賽後引退儀式，富邦金控董事長蔡明興「暴雷」林志傑在球隊的新角色，富邦集團董事長蔡明忠也直接送上聘書，宣布林志傑將成球隊副領隊，繼續擔任球隊的精神領袖。

2001年開始在台啤綻放光芒，林志傑2009年轉戰中國CBA，在浙江廣廈待了10年，2019年返台加入台北富邦勇士，2021年到23年助隊締造PLG三連霸，加上無數國家隊征戰，成為台籃指標人物。

今天引退儀式中，許多球迷、隊友都向林志傑獻上祝福，富邦金控董事長蔡明興更將林志傑比做棒球巨星大谷翔平，且在小巨蛋13500名球迷前要林志傑延後退休，再打個一、兩年，「志傑，如果你現在同意，我們馬上簽約！」此話一出讓全場沸騰，坐在一旁的林志傑也露出燦笑。

蔡明興加碼「爆料」，林志傑將擔任勇士的副領隊，繼續傳承經驗；接續致詞的富邦集團董事長蔡明忠證實，很榮幸也很高興，林志傑願意繼續陪富邦走下去，擔任球隊副領隊，「把經驗傳承下去，繼續做我們勇士隊永遠的精神領袖。」

富邦金控董事長蔡明興（右）和林志傑相擁。記者許正宏／攝影

富邦集團董事長蔡明忠（右）送上勇士副領隊聘書給林志傑。記者許正宏／攝影

富邦集團董事長蔡明忠。記者許正宏／攝影

富邦金控董事長蔡明興。記者許正宏／攝影

富邦集團董事長蔡明忠（右）送上勇士副領隊聘書給林志傑。記者許正宏／攝影