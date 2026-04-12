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PLG／富邦打造高規格林志傑引退賽 對手也喊感謝

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝。記者許正宏／攝影
林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝。記者許正宏／攝影

「野獸」林志傑為期2天的引退賽在台北小巨蛋吸引總共2萬7千名球迷進場，從球場內外佈置、給球迷的致敬上衣和各種活動，打造出台籃最高規格引退賽，不只勇士教練許晉哲感謝富邦，今天的對手洋基工程也直說感謝。

洋基工程後衛李漢昇表示，生涯第一次進小巨蛋打球就是今天，「謝謝富邦和傑哥，讓我們有機會在小巨蛋打球。」

許晉哲也說，從昨天就感受到富邦的用心，之前自己參加過像是「少俠」田壘在彰化體育館的引退儀式，「飛人」陳信安退休辦在天母的北市大體育館時也在現場，「志傑引退辦在數一數二的場館，是對傳奇球員最大的致敬。」

洋基工程總教練「光哥」李逸驊也恭喜林志傑退休愉快，「志傑為國內籃壇奉獻很多，是國寶級的人物，希望未來把球技交給國內朋友，把經驗傳承下去。」

李逸驊也分享一段和林志傑的「小故事」，他透露剛開季時曾和勇士打一場練習賽，那場「野獸」沒有上場，但有看到他在做重量訓練，做得重量甚至和洋將差不多，「我們年輕人要和老傢伙多學一下，尤其職業精神，這些真的是給年輕人很好的榜樣。」

林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝和家人坐在一起。記者許正宏／攝影
林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝和家人坐在一起。記者許正宏／攝影

林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝。記者許正宏／攝影
林志傑今天舉辦引退儀式，賽後換上西裝。記者許正宏／攝影

台北 退休 天母 籃球

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