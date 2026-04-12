PLG／最後3秒戰術「球給志傑」許晉哲：不給他要給誰？

台北富邦勇士指標球星「野獸」林志傑今天進行第二場引退賽，勇士克服上半場14分落後，最終以91：89驚險擊敗洋基工程；最後3秒勇士部署進攻也「球給志傑」，儘管失誤作收，勇士教頭許晉哲也直言「不給他要給誰」。

勇士和洋基工程讀秒階段比分仍拉鋸，勇士最後3秒以91：89領先，暫停後戰術交給林志傑，但周桂羽發球出現失誤，讓比賽又出現變數，不過洋基工程最後1.8秒的絕殺外線也落空，讓林志傑引退賽以贏球作結。

許晉哲不諱言，最後時刻，球當然是交給林志傑，「最後3秒，不給他要給誰？」他直白說，若要贏球就會把球設計給洋將古德溫，但這次戰術刻意把古德溫放到底角，讓林志傑來接球，雖出現失誤但林志傑和發球的周桂羽都沒錯，「怪我，讓志傑在那地方拿球。」不過他也重申，最後一球當然是給今天主角，「最後一球不給志傑要給誰，一定是『球給志傑』。」

周桂羽今天12分、9籃板、10助攻「準大三元」，其中11分集中在第三節，是勇士打出33：17逆轉攻勢的重要功臣，他表示打出好的內容就是獻給林志傑最好的致敬方式，「拚了命也要把最後一波守下來，送給傑哥。」

周桂羽形容眼中的林志傑「很無私」，告訴自己要勇敢，用自己方式打出擅長的球，「場上場下都是鼓勵我，他應該也很開心我能跳出來幫助球隊。」

林志傑引退賽後丟紀念品給球迷。記者許正宏／攝影

勇士在林志傑引退賽逆轉洋基工程，林志傑賽後拿起手機自拍留影。記者許正宏／攝影