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PLG／林志傑拿8分再現野獸怒吼 勇士逆轉勝引退賽收完美句點

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PLG／林志傑拿8分再現野獸怒吼 勇士逆轉勝引退賽收完美句點

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林志傑第三節投進三分球後再現招牌的怒吼慶祝。記者許正宏／攝影
林志傑第三節投進三分球後再現招牌的怒吼慶祝。記者許正宏／攝影

「野獸」林志傑引退賽第二日，所屬的台北富邦勇士隊上半場最多落後PLG新隊伍洋基工程14分，不過第三節在林志傑三分球破網「野獸怒吼」帶動氣勢下，單節打出33：16的逆轉攻勢，第四節尾聲再頂著洋基工程反撲，驚險以91：89奪下2連勝。

不同於昨天碰桃園璞園領航猿首節就狂轟16分，林志傑「背靠背」出賽第一節先發上陣只出手兩次、沒有分數進帳，直到第二節9分多鐘切入上籃首度取分。

勇士上半場團隊命中率僅3成5，林志傑5投僅中1，洋基工程則有洋將柯麥隆20分領軍，半場打完取得49：37領先。

勇士第三節開啟追分攻勢，其中林志傑5分56秒投進本場第一顆三分球，不但助隊追到54：59，也再現「野獸怒吼」；接續周桂羽投進追平外線助勇士59：59戰平，接續周桂羽再投進超前中距離讓勇士首度領先。勇士單節轟下33分，三節打完反以70：66超前比分。

第四節洋基工程打出8：0的開節攻勢要回領先，不過林志傑先飆進三分彈，再有莫巴耶補籃、灌籃再搧火鍋，洪楷傑飆進底角外線讓勇士再度領先。林志傑最後3分04秒回到球場，最後關頭找到古德溫的外線空檔機會，古德溫出手落空但造成犯規，最後45.6秒3罰俱中讓勇士領先擴大到90：86。

最後33秒李漢昇回敬三分彈，勇士喊出暫停卻出現進攻24秒違例失誤，最後8.1秒留給洋基工程。洋基工程暫停後也出現失誤，周桂羽最後3秒抄截後被柯麥隆犯規，裁判檢視重播後升級違反運動精神犯規，他2罰中1後勇士仍有球權，但勇士發球又出現失誤，不過洋基工程只剩1.8秒執行最後一擊，張伯維在林志傑防守要外線出手落空，讓勇士驚險以91：89留下勝利。

林志傑今天拿下8分，包括2記三分彈，他賽後先簡單感謝滿場球迷，更多感性話語等到引退儀式。

林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影
林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影

林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影
林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影

林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影
林志傑引退賽第二日出戰洋基工程。記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影
林志傑引引退賽畫下完美句點。 記者許正宏／攝影

桃園 PLG 林志傑 籃球

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