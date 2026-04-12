TPBL／丁聖儒16次助攻破紀錄 戰神送海神3連敗

TPBL台北台新戰神今天作客高雄全家海神，靠著丁聖儒送出破聯盟紀錄的16次助攻，加上洋將恩多貢獻37分、23籃板，終場以104比93送給對手3連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神在今天敗給戰神後，已經結束本季例行賽所有主場賽事，剩餘的3場比賽都是客場出征，賽後海神全隊齊聚球場中央，感謝球迷支持。

首節開打，戰神很快進入狀況，靠著丁聖儒4分，陳文宏從板凳挹注8分，率隊以21比16領先，半場結束仍保有43比39的優勢。

易籃後海神持續追分，前3節結束，追至3分差，不過第4節戰神洋將恩多（Youssoupha Ndoye）強攻禁區，單節豪取20分，外加丁聖儒拿下8分、5助攻，戰神甩開海神糾纏，奪下這場勝利。

戰神丁聖儒拿下20分、16次助攻，其中單場助攻數，打破聯盟紀錄的15次；另外，戰神射手黃聰翰全場三分球13投8中，追平聯盟紀錄。

海神受到傷兵影響，全場僅用7人應戰，但呂威霆只上場9分鐘，其餘6人扛完全場，其中以施晉堯的25分最高。