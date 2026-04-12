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PLG／飛人、野獸誰是台籃GOAT？陳信安神回這個人

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
陳信安連兩天現身台北小巨蛋。記者許正宏／攝影
陳信安連兩天現身台北小巨蛋。記者許正宏／攝影

富邦勇士隊指標球星「野獸」林志傑本季退役，今天在台北小巨蛋進行引退賽，場邊眾星雲集，多位籃壇球星都進場，「飛人」陳信安、「少俠」田壘、「男模」呂政儒、鄭志龍和閻嘉驊等都到場。

昨天以桃園璞園領航猿副領隊暨發言人現身的陳信安，今天黑色西裝外套內是林志傑的專屬上衣，他透露過往SBL和台啤隊碰頭時，和林志傑很少對位防守，倒是在中華隊時常會對練，他笑著回憶說：「他力量真的太大了，很離譜。」

十多年前就宣告退役，45歲的陳信安仍是台灣籃壇指標人物，過往充滿爆發力的球風有「飛人」美名，更曾成為史上首位在NBA熱身賽登場的台灣本土球員。如今林志傑準備退役，「野獸」和「飛人」誰是台籃「GOAT（Greatest of All Time）」也成球迷討論話題，不過陳信安有另外答案，一秒就喊「是龍哥（鄭志龍）」。

5年前退役的「少俠」田壘曾和林志傑有多次經典的「俠獸對決」， 2012年亞洲盃林志傑傳給田壘空中接力灌籃「絕殺」卡達更是經典的「俠獸連線」；隨著林志傑將退役，「俠獸」都將走入歷史，田壘今天特別到場致敬，陳信安也說：「俠獸是永遠的經典。」

田壘 鄭志龍 陳信安 籃球

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