PLG／「看林志傑打球長大」林哲瑄曝彼此剛加IG好友

上周才參加完自己的引退賽，中職富邦悍將隊前隊長林哲瑄今天現身台北小巨蛋，成為富邦勇士隊當家球星「野獸」林志傑引退賽嘉賓，他笑說自己「看志傑學長打球長大」，還透露兩人最近成為社群平台好友，自己也從林志傑身上學習很多。

37歲的林哲瑄比林志傑年輕6歲，他笑說高中就讀南英商工時固定星期三會打籃球，當時很喜歡後仰跳投，班級對抗賽也會下場，是很不錯的回憶，還說自己「從小就會看志傑學長打球」。

「雖然和他同一年退休，但他是一個無可取代的存在，帶給我們很棒的每場比賽，是很棒的精神領袖。」林哲瑄提到，和林志傑雖是不同領域，仍會關注彼此，「會互相學習在場上的精神、怎麼帶給身邊的人能量、比賽的態度，他是一個很棒的學長，也是一個很好的學習對象。」

林哲瑄認為，林志傑場上的態度和拚勁，總能帶給身邊的人「正能量」，能鼓舞團隊士氣，是很棒的學習對象，他笑說：「會看不同領域的運動，去找回自己的熱情，雖然我現在已經退休了。」

林哲瑄還透露，和林志傑之前互動雖不多，但在Instagram互加好友，除了同年退役又多了另份連結。