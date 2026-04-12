快訊

持續增強！強颱辛樂克體型非常龐大 粉專：強烈颱風前段班

MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

日職／坦言首轟等得有點久 林安可：開心球隊贏球自己也有突破

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／「看林志傑打球長大」林哲瑄曝彼此剛加IG好友

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林哲瑄現身林志傑引退賽。記者許正宏／攝影
林哲瑄現身林志傑引退賽。記者許正宏／攝影

上周才參加完自己的引退賽，中職富邦悍將隊前隊長林哲瑄今天現身台北小巨蛋，成為富邦勇士隊當家球星「野獸」林志傑引退賽嘉賓，他笑說自己「看志傑學長打球長大」，還透露兩人最近成為社群平台好友，自己也從林志傑身上學習很多。

37歲的林哲瑄比林志傑年輕6歲，他笑說高中就讀南英商工時固定星期三會打籃球，當時很喜歡後仰跳投，班級對抗賽也會下場，是很不錯的回憶，還說自己「從小就會看志傑學長打球」。

「雖然和他同一年退休，但他是一個無可取代的存在，帶給我們很棒的每場比賽，是很棒的精神領袖。」林哲瑄提到，和林志傑雖是不同領域，仍會關注彼此，「會互相學習在場上的精神、怎麼帶給身邊的人能量、比賽的態度，他是一個很棒的學長，也是一個很好的學習對象。」

林哲瑄認為，林志傑場上的態度和拚勁，總能帶給身邊的人「正能量」，能鼓舞團隊士氣，是很棒的學習對象，他笑說：「會看不同領域的運動，去找回自己的熱情，雖然我現在已經退休了。」

林哲瑄還透露，和林志傑之前互動雖不多，但在Instagram互加好友，除了同年退役又多了另份連結。

林哲瑄現身林志傑引退賽。記者許正宏／攝影
林哲瑄現身林志傑引退賽。記者許正宏／攝影

籃球

延伸閱讀

PLG ／富邦勇士迎戰璞園領航猿 林志傑引退賽首日向球迷鞠躬道謝

PLG／稱東超決賽後專注力下降 盧峻翔讚林志傑首節就帶來大麻煩

PLG／引退賽一度坐飛機重摔在地 林志傑：當時心想不會吧

PLG／林志傑引退賽轟21分上演野獸狂吼 富邦勇士本季首勝領航猿

相關新聞

PLG／「看林志傑打球長大」林哲瑄曝彼此剛加IG好友

上周才參加完自己的引退賽，中職富邦悍將隊前隊長林哲瑄今天現身台北小巨蛋，成為富邦勇士隊當家球星「野獸」林志傑引退賽嘉賓，他笑說自己「看志傑學長打球長大」，還透露兩人最近成為社群平台好友，自己也從林志傑身上學習很多。

TPBL／高國豪致勝上籃 攻城獅擊退雲豹奪4連勝

台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天靠著球星高國豪在終場前完成致勝上籃，終場以79比76氣走台啤永豐雲豹，拿到近...

PLG／稱東超決賽後專注力下降 盧峻翔讚林志傑首節就帶來大麻煩

台北富邦勇士「野獸」林志傑本周末在台北小巨蛋舉行引退周，今天的首場比賽球隊就在他領軍下以19分差距大勝衛冕軍領航猿，拿下本賽季對戰首勝，賽後領航猿一哥盧峻翔也大讚林志傑在首節就為球隊帶來大麻煩，反觀領航猿在東超決賽後卻有專注力下滑的狀況。

PLG／引退賽一度坐飛機重摔在地 林志傑：當時心想不會吧

台北富邦勇士「野獸」林志傑今天在台北小巨蛋進行引退周的首場比賽，儘管他開賽就連續砍進三記三分球幫助球隊建立領先優勢，但第三節時也一度「坐飛機」重摔在地，讓上賽季冠軍賽曾發生手腕傷勢的林志傑也坦言確實一度感到擔心，賽後屁股也確實也有點不舒服。

PLG／林志傑引退賽轟21分上演野獸狂吼 富邦勇士本季首勝領航猿

PLG 台北富邦勇士傳奇「野獸」林志傑的引退賽於本周末在台北小巨蛋盛大登場，首場對決桃園璞園領航猿的賽事中，現場湧入滿場1萬3500名球迷，氣氛熱烈非凡，而林志傑開賽便展現強大進攻欲望，連續三次三分球破網，瞬間點燃小巨蛋，最終富邦勇士也在他攻下賽季新高的21分領軍下，以114：95本季首勝領航猿。

PLG／林志傑引退賽爆氣…意外遭阿提諾跨過頭 雙方球員一擁而上

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行引退周活動，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿，富邦勇士也在林志傑開賽就火力全開領軍下，一路保持20分以上的領先優勢，但第三節兩隊卻爆發肢體衝突事件，讓林志傑一度爆氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。