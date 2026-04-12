南投集集半程馬今封路開跑 28國選手小鎮競速

「2026集集半程國際馬拉松」今在南投集集武昌宮登場，吸引28國逾1700人熱情開跑，途經集集車站、綠色隧道、添興窯等知名景點，今上午封路，副縣長王瑞德說，路線安排展現集集小鎮風光，帶給跑者不一樣體驗，也能更認識南投。

集集鎮公所指出，集集半程國際馬拉松今年邁入第3年，因深受肯定，規模越來越大，除台灣跑者，還有來自美國、日本、韓國、泰國、香港、肯亞、西班牙、馬來西亞等28國家地區選手熱情參與，超過1700人今晨從集集武昌宮開跑。

「集集半程馬」分成21K半程馬拉松組、13.14K及5.20K迷你馬拉松組，賽事今由副縣長王瑞德、集集鎮長吳大村等一起鳴槍拉開序幕，先由21K半馬組選手及13.14K組率先出發，緊接著是適合家庭參加的5.20公里迷你馬拉松組。

集集鎮長吳大村說，今年「集集半程馬」從具文化底蘊的武昌宮起跑，途經集集車站及軍史公園、明新書院、本草自然生技園區、十三目仔窯、綠色隧道、添興窯陶藝村和龍泉車站等知名景點，且里程友善各年齡層都能找到適合的挑戰組別。

「集集半程馬」為確保安全，活動期間賽道全面管制，讓選手盡情奔馳，享受天然的森林浴和芬多精；補給站更採一站一特色，有集集特產香蕉、烤大豬、烤雞、在地滷味和水果等，鄰里社區男女也籌組啦啦隊，為遠道而來的國內外選手加油。

南投副縣長王瑞德表示，「集集半程馬」途經集集數個知名景點，帶給跑者不一樣的體驗，盡享集集小鎮的鄉野風光和人土風情，讓跑者透過賽事參與能夠更加認識南投，更盼賽後能安排南投旅遊行程探訪各大知名景點，帶動縣內觀光經濟。

2026集集半程國際馬拉松12日登場，吸引28國逾1700人熱情開跑，途經集集車站、綠色隧道、添興窯等知名景點。圖／集集鎮公所提供

2026集集半程國際馬拉松12日登場，吸引28國逾1700人熱情開跑，途經集集車站、綠色隧道、添興窯等知名景點。圖／集集鎮公所提供

2026集集半程國際馬拉松12日登場，吸引28國逾1700人熱情開跑，途經集集車站、綠色隧道、添興窯等知名景點。圖／集集鎮公所提供