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TPBL／高國豪致勝上籃 攻城獅擊退雲豹奪4連勝
台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天靠著球星高國豪在終場前完成致勝上籃，終場以79比76氣走台啤永豐雲豹，拿到近期4連勝，有望衝擊聯盟第2名位置。
近況火燙的攻城獅今天在主場迎戰雲豹，此役兩隊在命中率都不理想情況下，整場戰況膠著，攻城獅帶著6分領先進入第4節，還一度被逆轉比分，不過隨著對手陷入長達6分鐘得分「乾旱期」，加上高國豪關鍵時刻上演抄截，並順勢完成致勝上籃，幫助球隊鎖定戰果。
此役攻城獅當家球星高國豪再度繳出全能數據，貢獻12分、7籃板、6助攻，外帶2抄截，而另名本土新星蔡宸綱則攻下12分、7籃板、2阻攻，搭配洋將德魯（Drew Pember）坐鎮禁區，讓攻城獅如願在主場拿到4連勝，而且距離聯盟第2名的福爾摩沙夢想家僅有半場勝差。
蔡宸綱在防守端盯防對手主力洋將克羅馬（Lasannah Kromah）、米勒（Malcolm Miller），展現不錯的成效，他在賽後接受媒體聯訪時表示，克羅馬是非常全能的進攻好手，針對他做了很多防守設定，並與隊友確實執行策略，「希望未來還能再限縮他的得分。」
另一地衛冕軍新北國王作客高雄全家海神，在雙洋將沃許本（Jason Washburn）、杰倫（Jalen Harris）合轟60分帶領下，搭配主控林書緯拿到7分、5助攻，終場以112比111驚險獲勝。
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