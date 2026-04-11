PLG／一連串意外遭阿提諾跨過頭 林志傑引退賽兩隊險爆發「大場面」

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行引退賽活動，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿，富邦勇士也在林志傑開賽就火力全開領軍下，一路保持20分以上的領先優勢，但第三節兩隊卻爆發肢體衝突事件，讓林志傑一度爆氣。

第三節剩下1分21秒時，兩隊爆發「大場面」，在領航猿林正罰球時，富邦勇士周桂羽在卡位過程中與李家慷發生推擠，重心不穩的李家慷也一度讓林志傑「坐飛機」摔落在地，而領航猿阿提諾也在籃下爭搶後遭到絆倒，又因為重心不穩不慎「跨過」跪在地上的林志傑，讓林志傑起身後一度氣憤地上前理論，導致雙方球員一擁而上，氣氛一度緊張。

而最終不僅領航猿阿提諾吞下技術犯規，在場邊理論的富邦勇士總教練許晉哲也吞下技術犯規，至於林志傑則在衝突過後回到休息室觀察身體狀況，並在第四節中段回到場邊。

台北富邦勇士對桃園璞園領航猿，第三節意外爆發衝突事件，遭領航猿阿提諾（左二）「跨過」的林志傑，一度企圖衝上前理論，導致雙方球員對峙，氣氛一度緊張。記者許正宏／攝影

台北富邦勇士對桃園璞園領航猿，發生意外衝突事件，在場邊大聲理論的富邦勇士總教練許晉哲（右二）也被判技術犯規。記者許正宏／攝影

台北富邦勇士對桃園璞園領航猿，第三節意外爆發衝突事件，重心不穩的李家慷讓林志傑（中左）「坐飛機」摔落在地，在籃下爭搶後遭到絆倒的領航猿阿提諾（中右），不慎「跨過」跪在地上的林志傑，讓林志傑氣憤地衝上前理論，導致雙方球員一擁而上，氣氛一度緊張。記者許正宏／攝影