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PLG／一連串意外遭阿提諾跨過頭 林志傑引退賽兩隊險爆發「大場面」
台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行引退賽活動，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿，富邦勇士也在林志傑開賽就火力全開領軍下，一路保持20分以上的領先優勢，但第三節兩隊卻爆發肢體衝突事件，讓林志傑一度爆氣。
第三節剩下1分21秒時，兩隊爆發「大場面」，在領航猿林正罰球時，富邦勇士周桂羽在卡位過程中與李家慷發生推擠，重心不穩的李家慷也一度讓林志傑「坐飛機」摔落在地，而領航猿阿提諾也在籃下爭搶後遭到絆倒，又因為重心不穩不慎「跨過」跪在地上的林志傑，讓林志傑起身後一度氣憤地上前理論，導致雙方球員一擁而上，氣氛一度緊張。
而最終不僅領航猿阿提諾吞下技術犯規，在場邊理論的富邦勇士總教練許晉哲也吞下技術犯規，至於林志傑則在衝突過後回到休息室觀察身體狀況，並在第四節中段回到場邊。
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