PLG／稱東超決賽後專注力下降 盧峻翔讚林志傑首節就帶來大麻煩

台北富邦勇士「野獸」林志傑本周末在台北小巨蛋舉行引退周，今天的首場比賽球隊就在他領軍下以19分差距大勝衛冕軍領航猿，拿下本賽季對戰首勝，賽後領航猿一哥盧峻翔也大讚林志傑在首節就為球隊帶來大麻煩，反觀領航猿在東超決賽後卻有專注力下滑的狀況。

領航猿本季前7度與富邦勇士交手都順利帶走勝利，不過今天在林志傑引退周首場比賽卻踢到鐵板，開賽就被林志傑的外線火力轟炸，整場比賽一度落後達到30分，最終也以19分差距吞敗。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「先恭喜勇士，對手開局能量就比我們好，對他們會是一場有情緒的比賽，但我們積極度沒有跟上，一開始就落後太多，後面雖然想要追上，但改變不大，一對一防守沒有做好。我們昨天才香港回來，但這不是輸球的藉口，現在要好好整理思緒，面對下周BCL比賽。」

至於今天攻下8分的盧峻翔則表示，「恭喜傑哥在第一節就有火燙表現，造成我們大麻煩。大家有看出來我們在東超結束後專注度有降低，前一、兩節都輸分，這樣非常辛苦，要找回平常專注度和狀態。」