快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／稱東超決賽後專注力下降 盧峻翔讚林志傑首節就帶來大麻煩

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林志傑引退賽首戰攻下21分。記者許正宏／攝影
林志傑引退賽首戰攻下21分。記者許正宏／攝影

台北富邦勇士「野獸」林志傑本周末在台北小巨蛋舉行引退周，今天的首場比賽球隊就在他領軍下以19分差距大勝衛冕軍領航猿，拿下本賽季對戰首勝，賽後領航猿一哥盧峻翔也大讚林志傑在首節就為球隊帶來大麻煩，反觀領航猿在東超決賽後卻有專注力下滑的狀況。

領航猿本季前7度與富邦勇士交手都順利帶走勝利，不過今天在林志傑引退周首場比賽卻踢到鐵板，開賽就被林志傑的外線火力轟炸，整場比賽一度落後達到30分，最終也以19分差距吞敗。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「先恭喜勇士，對手開局能量就比我們好，對他們會是一場有情緒的比賽，但我們積極度沒有跟上，一開始就落後太多，後面雖然想要追上，但改變不大，一對一防守沒有做好。我們昨天才香港回來，但這不是輸球的藉口，現在要好好整理思緒，面對下周BCL比賽。」

至於今天攻下8分的盧峻翔則表示，「恭喜傑哥在第一節就有火燙表現，造成我們大麻煩。大家有看出來我們在東超結束後專注度有降低，前一、兩節都輸分，這樣非常辛苦，要找回平常專注度和狀態。」

林志傑 富邦 盧峻翔 籃球

延伸閱讀

PLG／引退賽一度坐飛機重摔在地 林志傑：當時心想不會吧

PLG／林志傑引退賽轟21分上演野獸狂吼 富邦勇士本季首勝領航猿

PLG／林志傑引退賽爆氣…意外遭阿提諾跨過頭 雙方球員一擁而上

PLG / 富邦勇士迎戰璞園領航猿 林志傑引退賽首日

相關新聞

PLG／林志傑引退賽爆氣…意外遭阿提諾跨過頭 雙方球員一擁而上

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋為「野獸」林志傑舉行引退周活動，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿，富邦勇士也在林志傑開賽就火力全開領軍下，一路保持20分以上的領先優勢，但第三節兩隊卻爆發肢體衝突事件，讓林志傑一度爆氣。

PLG／野獸吶喊再現！ 林志傑引退賽開賽連飆11分半場領先領航猿22分

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿的賽事中，林志傑開賽就連拿11分，包括連續3次三分球出手命中，讓現場超過1萬3500名的球迷氣氛沸騰，上半場打完林志傑也已經攻下18分，幫助富邦勇士以64：42領先領航猿。

PLG／林志傑引退賽轟21分上演野獸狂吼 富邦勇士本季首勝領航猿

PLG 台北富邦勇士傳奇「野獸」林志傑的引退賽於本周末在台北小巨蛋盛大登場，首場對決桃園璞園領航猿的賽事中，現場湧入滿場1萬3500名球迷，氣氛熱烈非凡，而林志傑開賽便展現強大進攻欲望，連續三次三分球破網，瞬間點燃小巨蛋，最終富邦勇士也在他攻下賽季新高的21分領軍下，以114：95本季首勝領航猿。

PLG／引退賽一定讓「野獸」跑起來 許晉哲分析林志傑超人氣主因

台北富邦勇士今天在台北小巨蛋舉行「野獸」林志傑引退主題周，兩日賽事將吸引近2萬7000萬名球迷進場，富邦勇士總教練許晉哲在今天賽前表示，將會盡量讓林志傑在這兩場比賽中以最好表現呈現給觀眾，一定會讓「野獸」跑起來。

影／林志傑引退檸檬直呼不想今天到來 韓援三本柱齊喊「球給志傑」

台北富邦勇士今明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周活動，在首日賽事中就帶給球迷絕佳聲光體驗，包括今天賽前Fubon Angels也帶來精彩表現，在賽前受訪時包括檸檬、秀秀子、慈妹以及韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也分別談到對林志傑的印象，其中從台啤「態度」時期就開始關注林志傑的檸檬就表示，很不希望今天的到來。

PLG／稱東超決賽後專注力下降 盧峻翔讚林志傑首節就帶來大麻煩

台北富邦勇士「野獸」林志傑本周末在台北小巨蛋舉行引退周，今天的首場比賽球隊就在他領軍下以19分差距大勝衛冕軍領航猿，拿下本賽季對戰首勝，賽後領航猿一哥盧峻翔也大讚林志傑在首節就為球隊帶來大麻煩，反觀領航猿在東超決賽後卻有專注力下滑的狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。