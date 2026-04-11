PLG／引退賽一度坐飛機重摔在地 林志傑：當時心想不會吧

台北富邦勇士「野獸」林志傑今天在台北小巨蛋進行引退周的首場比賽，儘管他開賽就連續砍進三記三分球幫助球隊建立領先優勢，但第三節時也一度「坐飛機」重摔在地，讓上賽季冠軍賽曾發生手腕傷勢的林志傑也坦言確實一度感到擔心，賽後屁股也確實也有點不舒服。

將在本賽季後高掛球鞋的林志傑，本周由球團在台北小巨蛋舉行引退周活動，並將先後對上領航猿與洋基工程，而今天面對衛冕軍領航猿，林志傑開賽就火力全開，一度連進三記三分球拿下11分，首節個人就豪取16分，富邦勇士也在上半場就取得最多23分領先。

談到開賽就展現火燙手感，林志傑賽後表示，「今天表現就像許教練說的，球員都要展現企圖心，該是你的機會，就要用最習慣的動作出手、合理的出手，剛開始都有把握住，很開心。」

不過在第三節時，林志傑一度出現「坐飛機」重摔在地的狀況，讓上賽季冠軍賽才曾因為重摔導致手腕受傷的他直言一度感到擔憂，「那一摔自己也蠻擔心的，心想『不會吧』，不過這次沒有手去撐，是用屁股去接，現在屁股有點不舒服，要好好放鬆一下。」對於起身後一度上前與阿提諾理論，林志傑也直言是球賽的一部分，事後也沒有太過在意。

對於引退周兩場賽事合計2萬7000張門票都已經售罊，今天就湧入滿場1萬3500名球迷為他加油打氣，林志傑也強調是用平常心面對，「當然賽前心情還是有點複雜，但到比賽，自己也打那麼多年，在球場上也比較專注，這兩場對我們比較重要，不光是我，團隊勝利對我們來說是最重要的。」