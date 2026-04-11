PLG／林志傑引退賽轟21分上演野獸狂吼 富邦勇士本季首勝領航猿

PLG 台北富邦勇士傳奇「野獸」林志傑的引退賽於本周末在台北小巨蛋盛大登場，首場對決桃園璞園領航猿的賽事中，現場湧入滿場1萬3500名球迷，氣氛熱烈非凡，而林志傑開賽便展現強大進攻欲望，連續三次三分球破網，瞬間點燃小巨蛋，最終富邦勇士也在他攻下賽季新高的21分領軍下，以114：95本季首勝領航猿。

將在本賽季結束後高掛球鞋的「野獸」林志傑，本周在台北小巨蛋舉行引退周，並在今明兩天迎戰領航猿與洋基工程，而兩場賽事合計2萬7000張門票也早早售罄，富邦勇士球團也以台籃史上最高規格來準備這次引退周活動。

而首節比賽開打後林志傑就連得11分，其中包括連進3記三分球，首節林志傑單節就砍下16分，包含4記三分彈，引領富邦勇士建立雙位數領先，並多次展現招牌「野獸怒吼」回饋球迷。上半場結束時，林志傑已累積18分、3籃板、2助攻，加上3月MVP古德溫20分的強力支援，幫助富邦勇士以64：42、領先22分姿態進入下半場。

比賽進入第三節後火藥味漸濃，在一次罰球卡位中，兩隊球員發生激烈推擠，林志傑意外摔落倒地，隨後領航猿洋將阿提諾（Will Artino）因重心不穩，不慎從跪地的林志傑身上「跨過」，此舉觸動場上敏感神經，向來沉穩的林志傑罕見爆氣上前理論，雙方球員隨即一擁而上，場面陷入緊繃。

最終，裁判判給阿提諾與富邦勇士總教練許晉哲各一次技術犯規，林志傑在衝突後先行回到休息室觀察身體狀況，為這場充滿激情與張力的引退賽首戰增添了意外插曲，不過他也在第四節中段也回到場邊，並在比賽最後2分36秒兩罰1中，顯示身體並無大礙，最終富邦勇士也在林志傑攻下21分，以及古德溫猛轟38分領軍下，以19分差距本季首勝領航猿。