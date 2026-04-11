TPBL／海神艾德絕殺未果 國王1分險勝本季對戰5勝1敗

TPBL新北國王今天本季最後一次和高雄全家海神交手，國王開賽就建立領先優勢，以及末節關鍵時刻的強悍防守，擋下艾德絕殺出手，最終國王在驚濤駭浪中以112：111帶走勝利。

首節開局，國王洋將杰倫狀態火燙，單節飆進3記三分球、狂砍13分，帶領團隊打出一波攻勢，首節結束以34：32取得領先，儘管海神在外線同樣有所回應，但國王靠著優異的進攻效率，半場結束取得13分領先。

易籃後，海神趁著國王出現短暫失誤亂流，曾一度將分差追至僅剩2分。所幸球員迅速回穩，以7分領先進入末節，比賽末段海神展開瘋狂反撲，在讀秒階段追成111：112僅一分差，最後1.4秒成功干擾艾德最後一擊，國王就以1分險勝。

賽後國王洪志善總教練說：「海神打了一場很棒的比賽 ，我們在第三節出來失去了專注度。所以造成拉鋸，也很慶幸的贏下比賽。」