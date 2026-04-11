PLG／野獸吶喊再現！ 林志傑引退賽開賽連飆11分半場領先領航猿22分

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿的賽事中，林志傑開賽就連拿11分，包括連續3次三分球出手命中，讓現場超過1萬3500名的球迷氣氛沸騰，上半場打完林志傑也已經攻下18分，幫助富邦勇士以64：42領先領航猿。

將在本賽季結束後高掛球鞋的「野獸」林志傑，本周在台北小巨蛋舉行引退周，並在今、明兩天迎戰領航猿與洋基工程，而兩場賽事合計2萬7000張門票也早早售罄。

而今天林志傑也為滿場球迷帶來一場絕佳表現，開賽後他先是靠著出手犯規站上罰球線，靠著罰球拿下引退賽的首兩分，隨後林志傑更在球隊戰術掩護下接連在三分線外出手，且3次全都命中，讓林志傑一度展現招牌「野獸怒吼」，讓小巨蛋氣氛為之沸騰。

在林志傑帶動下，首節富邦勇士就投進6記三分球，其中林志傑一人就包辦4記，並拿下16分，富邦勇士也迅速建立雙位數領先優勢，上半場打完林志傑就有18分、3籃板、2助攻演出，搭配上3月MVP古德溫的20分進帳，富邦勇士就以22分差距大幅領先領航猿。