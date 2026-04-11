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PLG／野獸吶喊再現！ 林志傑引退賽開賽連飆11分半場領先領航猿22分

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林志傑在引退賽首戰開賽連拿11分，首節進帳14分。記者許正宏／攝影
林志傑在引退賽首戰開賽連拿11分，首節進帳14分。記者許正宏／攝影

台北富邦勇士今、明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周，在今天的首場比賽面對桃園璞園領航猿的賽事中，林志傑開賽就連拿11分，包括連續3次三分球出手命中，讓現場超過1萬3500名的球迷氣氛沸騰，上半場打完林志傑也已經攻下18分，幫助富邦勇士以64：42領先領航猿。

將在本賽季結束後高掛球鞋的「野獸」林志傑，本周在台北小巨蛋舉行引退周，並在今、明兩天迎戰領航猿與洋基工程，而兩場賽事合計2萬7000張門票也早早售罄。

而今天林志傑也為滿場球迷帶來一場絕佳表現，開賽後他先是靠著出手犯規站上罰球線，靠著罰球拿下引退賽的首兩分，隨後林志傑更在球隊戰術掩護下接連在三分線外出手，且3次全都命中，讓林志傑一度展現招牌「野獸怒吼」，讓小巨蛋氣氛為之沸騰。

在林志傑帶動下，首節富邦勇士就投進6記三分球，其中林志傑一人就包辦4記，並拿下16分，富邦勇士也迅速建立雙位數領先優勢，上半場打完林志傑就有18分、3籃板、2助攻演出，搭配上3月MVP古德溫的20分進帳，富邦勇士就以22分差距大幅領先領航猿。

林志傑在引退賽首戰開賽連拿11分，首節進帳14分。記者許正宏／攝影
林志傑在引退賽首戰開賽連拿11分，首節進帳14分。記者許正宏／攝影

桃園 台北 洋基 籃球

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台北富邦勇士今天在台北小巨蛋舉行「野獸」林志傑引退主題周，兩日賽事將吸引近2萬7000萬名球迷進場，富邦勇士總教練許晉哲在今天賽前表示，將會盡量讓林志傑在這兩場比賽中以最好表現呈現給觀眾，一定會讓「野獸」跑起來。

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台北富邦勇士今明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周活動，在首日賽事中就帶給球迷絕佳聲光體驗，包括今天賽前Fubon Angels也帶來精彩表現，在賽前受訪時包括檸檬、秀秀子、慈妹以及韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也分別談到對林志傑的印象，其中從台啤「態度」時期就開始關注林志傑的檸檬就表示，很不希望今天的到來。

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