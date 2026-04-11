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影／林志傑引退檸檬直呼不想今天到來 韓援三本柱齊喊「球給志傑」

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導

台北富邦勇士今明兩天在台北小巨蛋舉行林志傑引退主題周活動，在首日賽事中就帶給球迷絕佳聲光體驗，包括今天賽前Fubon Angels也帶來精彩表現，在賽前受訪時包括檸檬、秀秀子、慈妹以及韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也分別談到對林志傑的印象，其中從台啤「態度」時期就開始關注林志傑的檸檬就表示，很不希望今天的到來。

富邦勇士本周以台籃史上最高規格打造林志傑引退賽，並推出10大亮點，展現對於林志傑引退的重視，而今天賽前Fubon Angels幾名成員也接受訪問談到對於林志傑的印象。

Fubon Angels檸檬（左起）、慈妹、秀秀子。記者劉肇育／攝影
Fubon Angels檸檬（左起）、慈妹、秀秀子。記者劉肇育／攝影

其中檸檬就表示，自己從國中時就進場觀看「態度」紀錄片，展開追星之路，「我覺得我跟傑哥的緣分算是蠻長的，但就是很捨不得，他的球員身份將要畫下句點，不過傑哥之後說不定也會以新的身份亮相也說不定。其實我蠻不希望今天到來的，相信所有球迷都一樣，因為感覺今天、明天結束，我們的傳奇人物就要看不到他打球了，心情真的難以言喻。」

秀秀子則表示，從自己開始為籃球應援開始，林志傑就一直是隊上的隊魂和精神領袖，儘管不捨，但還是希望他未來有一個很棒的新生活；慈妹則是表示，在富邦勇士奪下第三座冠軍時，看到林志傑在場上落淚，感受到他為球隊的努力奉獻與帶領，「這一路走來真的挺不容易的，真的非常謝謝傑哥，謝謝你給我們的一切。」

富邦韓援三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李晧禎。記者劉肇育／攝影
富邦韓援三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李晧禎。記者劉肇育／攝影

至於富邦韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也表示，在他們加入球隊後就感受到林志傑像是球隊的心臟一般，尤其每當球員介紹進場時總能引起球迷的熱烈歡呼，就能感受到球迷對他的喜愛，三人最後也齊呼「球給志傑」表達對林志傑的敬意。

台啤 富邦 南珉貞 籃球

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