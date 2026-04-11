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PLG／引退賽一定讓「野獸」跑起來 許晉哲分析林志傑超人氣主因

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北富邦勇士今天在台北小巨蛋舉行「野獸」林志傑引退主題周。中央社
台北富邦勇士今天在台北小巨蛋舉行「野獸」林志傑引退主題周。中央社

台北富邦勇士今天在台北小巨蛋舉行「野獸」林志傑引退主題周，兩日賽事將吸引近2萬7000萬名球迷進場，富邦勇士總教練許晉哲在今天賽前表示，將會盡量讓林志傑在這兩場比賽中以最好表現呈現給觀眾，一定會讓「野獸」跑起來。

林志傑將在本賽季後高掛球鞋正式引退，而富邦勇士今、明兩天也將在台北小巨蛋為他舉辦引退主題周，並以台籃史上最高規格推出10大亮點，而今天比賽雖然在下午五點才開打，但中午時分小巨蛋外就已經擠滿排隊入場的人潮，更有不少球迷穿上林志傑的球衣、T恤在場外拍照。

對於將如何幫助林志傑在這兩場引退賽事中拿出最佳表現，富邦勇士總教練許晉哲在今天賽前受訪時就表示，勝負身為總教練的他將會一肩扛起，林志傑則是只有一個任務，就是用最好表現呈現給到場球迷，「當然他也一直在表達，知道球隊現在是在比較艱難的時刻，希望以贏球為第一優先，不過今天買票進場的觀眾就是來向他致敬，我們也會幫助他呈現最好一面給觀眾。」

許晉哲也強調，畢竟這是一場背靠背的賽事，他也告訴林志傑如果跑不動就要跟他說：「我就是跟他講，你就是跑起來，畢竟這就是觀眾想要看到的。」

對於富邦勇士球團這次以最高規格來處理林志傑引退賽，許晉哲也透露，今天賽前洋基工程教練李逸驊在看到球場的佈置後，也直言看到球團的用心，並感嘆當年CBA時期並沒有這樣的氛圍。

許晉哲強調，林志傑從亞青到台啤、中華隊、挑戰CBA到回台，確實累積了很多的球迷，也爭取到非常多的好成績，但更重要的是他的自律以及沒有什麼負面消息，讓球員和球迷都以他為榜樣，「這就是他今天引退賽為什麼會有那麼多球迷願意進來的原因。」

台北 中華隊 許晉哲 籃球

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