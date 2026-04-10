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PLG／台籃史上最高規格 「野獸」林志傑引退賽周末小巨蛋登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑引退賽將於明後天在台北小巨蛋登場。圖／台北富邦勇士提供
林志傑引退賽將於明後天在台北小巨蛋登場。圖／台北富邦勇士提供

台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑，將於本周六、日在台北小巨蛋迎來職業生涯的最後一舞，台北富邦勇士球團耗時兩年籌備，以台灣職籃史上最高規格打造「林志傑引退賽」，兩日共2萬7000張門票在開賣後瞬間秒殺，屆時萬名球迷將塞爆小巨蛋，共同見證這位定義一個時代的球星榮耀謝幕。

為了呈現「野獸」職業生涯的重量感，富邦勇士將賽事場地移師規模更大的台北小巨蛋，硬體設施全面升級，除了主螢幕外增設四面輔助螢幕，並整合光影與音響系統，人力投入更達平時的三倍。現場1萬3500個座位將全數鋪設專屬紀念T恤，場外則設置沉浸式視覺體驗區與10多個互動攤位，讓整座小巨蛋化為林志傑的個人傳奇殿堂。

引退賽主視覺以「黑金」為主色調，象徵歷練後的榮耀與厚重感。設計上以三道時間光束串聯「狂、升、魂」三個生涯階段，分別代表林志傑台啤時期的狂野衝擊、旅外CBA時期的進化，以及回歸富邦勇士後的精神領袖地位。主題字「THE BEAST」展現其永不退場的拚戰靈魂。

兩日活動安排精彩紛呈。11日賽後由宇宙人、范逸臣與Matzka帶來「FOR 12」演唱會，獻唱12首歌曲致敬林志傑背號；12日壓軸登場的「引退儀式」則將首度曝光籌備已久的紀錄片片段。該紀錄片歷時兩年拍攝，訪談超過50位橫跨台啤、廣廈、中華隊時期的教練與隊友，全方位還原林志傑的籃球軌跡。

台北捷運林志傑專屬佈置。圖／台北富邦勇士提供
台北捷運林志傑專屬佈置。圖／台北富邦勇士提供

球團同步推出40款引退商品，由林志傑親自參與設計。其中限量300組的引退雕像公仔，預購總額已突破1200萬元，顯見「野獸」強大的號召力。此外，5月30日於松菸亦將舉辦個人特展。隨著台北街頭掛滿致敬旗幟，這場城市級的告別禮，不僅是向一位偉大球員致敬，更為台灣籃球寫下歷史性的一頁。

籃球 林志傑 富邦勇士

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