BCL／阿提諾猛轟22分15籃板7助攻 領航猿逆轉香港南華勝場開胡

亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia East 2026），桃園璞園領航猿在今天進行分組賽首場比賽對上香港南華，在上半場一度落後的情況下，靠著下半場本土球員甦醒逆轉戰局，最終以79：76擊敗香港南華，奪下首勝。

今年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽共計有7支球隊分成兩組競賽，其中我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王一同被分在B組，分組前3名球隊將能晉級到6強賽，最終前兩名球隊將能晉級到亞洲區會內賽，但一國僅能有一隊晉級。

而本周國王與領航猿也相繼作客香港南華主場，但首場比賽國王就以21分差距輸球，至於領航猿今天在上半場也陷入苦戰，在本土球員進攻熄火的情況下，只能靠著雙洋將伯朗與阿提諾攜手輸出，但上半場打完仍是以42：48落後。

易籃再戰，第三節中段盧峻翔連得5分，幫助領航員追到5分差距，隨後白曜誠、伯朗連得4分後，米爾納的三分球命中更是幫助領航猿超前比分，雙方也回到拉鋸階段。

比賽最後2分多鐘香港南華一度追到僅剩2分差距，但阿提諾關鍵時刻補籃進球，盧峻翔又在籃下進球，不過香港南華靠著曾來台打球的楊和在比賽最後1分05秒投進三分球又追到僅剩3分差距，但楊和在比賽結束前的最後一擊未能命中，錯失追平比數機會，最終就由領航猿以3分差距取勝，收下分組賽首勝。

領航猿今天以阿提諾攻下22分外帶15籃板、7助攻表現最佳，伯朗則有17分進帳，本土一哥盧峻翔則拿下9分，在結束今天賽事後，接下來領航猿與國王也將在14日於北市大天母體育館交手。