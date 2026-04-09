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PLG／富邦勇士簽下霍力飛補強禁區 兄弟倆同在台職籃發展

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦隊勇士簽下洋將霍力飛。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦隊勇士簽下洋將霍力飛。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將霍力飛（Michael Holyfield）完成簽約，霍力飛已抵達台灣並投入球隊訓練，加上弟弟提傑（TJ Holyfield）目前也在TPBL新竹御嵿攻城獅隊，兄弟倆將一同在台灣職籃發展。

現年33歲的霍力飛來自美國，身高211公分、體重118公斤，主打中鋒位置。自2016年展開職業生涯以來，足跡遍及NBA G League，以及紐西蘭、南韓、黎巴嫩、以色列等聯賽，並曾效力SBL桃園璞園隊與攻城獅，對台灣籃壇並不陌生。

上賽季，霍力飛效力於中國大陸NBL山東蜜獾隊，出賽28場，場均繳出13.8分、12.2籃板與1.1阻攻。

勇士領隊兼總教練許晉哲說：「霍力飛擁有厚實體格與強勁下盤力量，在禁區卡位與防守對抗上具備高度及能力，能有效限制對手低位進攻並鞏固籃板；進攻端以籃下終結與二次進攻為主，並具備優異掩護能力，能為隊友創造出手空間，期待成為球隊禁區的重要支柱。」

以色列 新竹 紐西蘭 籃球

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