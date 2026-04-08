TPBL／高國豪26分領軍 攻城獅大勝特攻奪3連勝

新竹御嵿攻城獅今天主場迎戰新北中信特攻，從開賽就打出12：2猛攻，首節灌進39分下一路領先，最終在高國豪26分領軍下以117：100迎接對戰連勝，也是近期主場3連勝。

攻城獅開賽不到3分鐘就領先兩位數，特攻暫停後雖回敬11：2猛攻，差距縮小到13：14，但攻城獅把握林韋翰下場空檔製造特攻多次失誤，回敬一波18：3強攻，首節打完取得32：16領先。

攻城獅第二節持續擴大領先，盧冠軒還有背後妙傳助攻後再自己飆外線的演出，讓攻城獅最多領先到24分；特攻雖靠攻城獅連4波失誤將差距縮小到41：57，但攻城獅曾柏喻、提傑和高國豪接連飆進三分彈，半場打完仍握有71：51優勢。

特攻第三節雖有洋將內馬單節11分挹注，但攻城獅也有高國豪9分發揮穩住領先，第四節也持續維持兩位數優勢，最終以17分差距守護主場。

攻城獅今天點點開花，全隊6人得分兩位數，三分球39投17中命中率超過4成3，攻下全隊最高26分的高國豪說：「上一場對中信後，進攻有做細節調整，防守也是，今天大家手感都很好，空檔都把握住。」

德魯和「小黑」曾柏喻今天各有17分，雙親到場的德魯還有11籃板進帳，盧冠軒投進4記三分球在內的16分，提傑15分、8籃板、6助攻。

一路挨打的特攻以洋將內馬32分、13籃板最佳，阿巴西25分、8籃板、6助攻。

希望六日也可以拿下來，希望大家也可以來幫我們加油打氣