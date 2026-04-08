TPBL／以吉祥物Brownie為主軸 海神「浪潮製造所」邀神隊友守護海洋

TPBL高雄全家海神隊本季最後一次主場周11日、12日在高雄巨蛋登場，特別以吉祥物Brownie作為應援主軸，推出全新主題「浪潮製造所」，邀請球迷一起守護海洋，創造應援浪潮。

海神11日出戰國王隊，12日迎戰戰神隊，入場即贈主題摺扇、奧利多水碳酸飲料、樺達硬喉糖，主題周環廊「浪潮來襲應援處」、「享溫馨英雄聚集處」、「SAVAS神力覺醒處」、「應援手幅繪製處」、「AQUAS心意傳遞處」、「威豹能量補給處」。

海神邀請球迷透過踩動踏板，享受兼具運動健身與創造綠能的「運電共生」全新體驗，喚醒全民的節能意識。只要在時間限制內踩亮四格燈，即可獲得威豹POWER IN能量飲料，神隊友攜手為環境永續及下一代的幸福，全力踩行，從心衝刺。

球迷的名字有一滴水，「海」神就替你打折。凡現場購票姓名任一字含「水」部首，即可享9折優惠，完整姓名皆含有「水」部首，即可享9折優惠+有水應援組，快揪你的「水」朋友一起進場造浪。