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PLG／穩定火力助富邦勇士保晉級優勢 古德溫獲選3月MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北富邦勇士古德溫拿下3月MVP。圖／PLG提供
台北富邦勇士古德溫拿下3月MVP。圖／PLG提供

PLG公佈2025-26球季3月最有價值球員，台北富邦勇士的古德溫繳出單月場均24.8分、5.2籃板、2.2助攻的成績單，幫助勇士3月5戰3勝超過5成勝率持續保住晉級季後賽的優勢，古德溫出色的表現也讓他獲選單月最有價值球員。

本季新加入勇士的古德溫，首場比賽就攻下35分展現強大的進攻能力，至今勇士出賽19場古德溫場場參與，有18場得分都來到雙位數，成為勇士穩定的得分來源，其中在1月4日對上洋基工程，古德溫進攻火力大爆發，單場51分刷新聯盟球員例行賽單場得分紀錄。

而在3月古德溫場均24.8分居聯盟之冠，二分球命中率57.4%更是超水準的表現，出色的進攻能力讓古德溫備受媒體及球迷肯定，讓他在單月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）中拿到11張第1名的5分、以總分70分獲選03月最有價值球員。

03月最有價值球員前3名得分如下：

古德溫 (勇士) 70分

盧峻翔 (領航猿) 59分

柯瓦隆 (洋基工程) 29分

富邦 洋基 PLG 籃球

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