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TPBL／率雲豹連勝穩固龍頭 克羅馬奪單周MVP
TPBL今天宣布第23周單周最有價值球員（MVP）得主，上周末助桃園台啤永豐雲豹隊打下主場2連勝的洋將克羅馬，以穩定又全面的表現獲選單周MVP。
雲豹上周六先面對沒有後路的高雄全家海神，克羅馬在攻守兩端展現高度影響力，不僅在得分端穩定輸出，也透過積極防守與轉換進攻帶動節奏，多次在關鍵時刻做出正確判斷，幫助球隊掌握比賽主導權。
隔日迎戰台北台新戰神，克羅馬延續穩定表現，除了持續提供火力支援外，也在組織端有效串聯隊友，讓球隊進攻更加流暢。無論是突破分球、轉換快攻，或是在防守端的抄截與干擾，他都展現出全方位能力，成為雲豹兩戰取勝的重要核心。
值得一提的是，克羅馬在場上的串聯與帶動，也讓陣中小將莊博元獲得更多發揮空間，在兩場比賽中皆有不錯表現，展現球隊整體戰力的提升。
克羅馬上周場均繳出23.5分、6.5助攻、4.5籃板、2.5抄截、1.5阻攻，效率值達25，不僅數據全面，也在比賽節奏與攻守轉換中持續發揮關鍵影響力；在他的帶領下，雲豹成功收下主場2連勝，同時進一步拉開與新竹御嵿攻城獅之間的勝差，穩固聯盟龍頭地位。
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