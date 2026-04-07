TPBL／搜集百變三上悠亞！夢想家推女孩卡第四彈

福爾摩沙夢想家今天宣布正式推出「Formosa Sexy 年度女孩卡 Vol.4」，透過多元設計卡款、主題風格與服裝造型，打造兼具質感與收藏價值的主題蒐藏卡。本次女孩卡以多樣風格呈現Formosa Sexy成員魅力，除規劃多個主題系列外，今年正式加入 Formosa Sexy 的三上悠亞也同步收錄其中，其中和風主題卡款成為本次系列一大亮點之一，讓整體收藏增添更多層次與看點。

卡款內容方面，精裝盒除基礎卡款外，且每盒均含1張親筆簽名卡或唇印卡或唇印親簽或用品親筆簽名卡等卡種，典藏盒則集中收錄更多親簽卡與特殊卡種，每盒典藏盒均含典藏盒限定低限量卡及保底一張1 of 1或首號。

本次女孩卡一貫橫跨多元主題與卡款設計，今年推出「精裝盒」與「典藏盒」兩種形式。精裝盒每盒售價2980元，內含140張女孩卡，涵蓋Formosa Sexy女孩卡在內共58項主題、1510款設計；典藏盒為限量發行，每盒售價21800元，內含25張女孩卡，收錄Formosa Sexy女孩卡在內共48項、1243款設計。

夢想家將於4月13日上午11點開放夢想商城及7-ELEVEN超商ibon機台同步預購，實體通路則將於18日在夢想家主場臺中洲際迷你蛋先行販售。

福爾摩沙夢想家今天宣布正式推出「Formosa Sexy 年度女孩卡 Vol.4」。圖／夢想家提供