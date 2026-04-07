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TPBL／阿巴西奪三月MVP 班提爾獲最佳外援
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布3月個人獎項得主，新北中信特攻 隊「黑豹」阿巴西以本土最高效率值與穩定得分表現榮獲三月MVP；福爾摩沙夢想家隊班提爾則以外線火力、禁區威脅及助攻組織影響力，被評選為3月最佳外援。
阿巴西於三月共出賽5場，場均繳出21.8分、2.6助攻、4籃板，效率值19為本土球員最高，其中兩分球命中率達6成32，展現高效率的攻擊威力，且從1月17日起保持每場得分上雙的穩定火力，是特攻得分端的核心。
單月MVP票選中，阿巴西在17張媒體票選中拿下7張五分票，球迷票選則獲得522張支持，最終以總得票率2成73居各候選人之首，成功當選三月 MVP。
福爾摩沙夢想家的洋將班提爾於三月共出賽6場，場均貢獻20.2分、9.7籃板、3助攻、1.7抄截，效率值22.7是全聯盟外援中表現亮眼之一，尤其3月22日碰台北台新戰神的賽事轟下32分，是夢想家延續連勝的重要功臣。
最佳外援的票選中，班提爾在媒體票選拿下9張五分票，球迷票選則獲得690張支持，最終以總得票率2成89居首，當選三月最佳外援。
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