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籃球／跨聯盟「冠軍內戰」 領航猿、國王BCL正面對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王與桃園璞園領航猿隊今年再度攜手征戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia-East）。圖／國王隊提供
新北國王與桃園璞園領航猿隊今年再度攜手征戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia-East）。圖／國王隊提供

新北國王與桃園璞園領航猿隊今年再度攜手征戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL Asia-East），兩隊喊出 「Champ of Champs」口號，象徵台灣兩職籃聯盟冠軍隊伍將首次在國際舞台對決，邀請球迷4月14日和26日進場欣賞跨聯盟的「冠軍內戰」。

身為上屆台灣兩職業聯盟的王者，新北國王與桃園璞園領航猿在BCL的碰撞，是國內球迷難得一見的夢幻對戰組合，「Champ of Champs」將台灣職籃的內部競爭帶上國際，創造前所未有的話題性與張力。

新北國王與桃園璞園領航猿近年不僅在各自聯賽表現優異，更雙雙在東超（EASL）中打出佳績。本次出戰BCL，兩隊除了要在台灣球迷面前上演精彩的「冠軍內戰」，更將聯手對抗來自東亞的各路列強，共同守護台灣主場、力爭BCL正賽門票，為台灣籃球贏得最高亞洲榮譽。

本次賽程將於4月14日到4月21日移師台北市立大學天母校區體育館開打，隨後於26日回歸新莊體育館進行。其中萬眾矚目的兩隊「冠軍對決」將於14日和26日登場，賽事將同步於 FIBA Basketball YouTube 頻道進行全程英文直播。

兩隊門票今天中午12點點已全面開售，邀請球迷踴躍進場，成為球隊最強的後盾。

桃園 新北 領航猿 籃球

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