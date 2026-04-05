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TPBL／曹薰襄聽媽媽的話多進攻 單節10分助雲豹逆轉戰神

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曹薰襄第二節拿下10分，助雲豹超前比分。圖／雲豹提供
曹薰襄第二節拿下10分，助雲豹超前比分。圖／雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹今天迎接中壢主場最終戰，面對來訪的台北台新戰神，雲豹靠第二節「Michael」曹薰襄單節10分表現帶動團隊30：17攻勢，半場打完成領先一方，加上三名洋將克羅馬、麥卡洛和米勒得分都超過20分，最終以107：96擊敗戰神。

雲豹原本主場桃園巨蛋體育館整修，球團在1月9日選擇中壢國民運動中心打造第2主場，到今天最終戰為止9場比賽全部滿場。在球迷力挺下，雲豹第二節有曹薰襄單節4投俱中的表現帶動，從首節的29：34落後到半場打完59：51超前。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）讚說：「Michael今天打的非常好，我不需要給他多餘指示，並且很信任他在場上的個人決定，尤其在連2天出賽情況下，板凳球員需要跳出來幫助球隊。」

對於自己今天的積極出手，曹薰襄笑說：「應該跟我媽媽有關係，因為周三的時候我們去掃墓，很少看球的媽媽突然問我：『我之前看比賽，你怎麼都不出手？』這才讓我想起，我一直都想太多，因為我是替補，上場就覺得自己的任務就是要讓球動起來，但其實我可以進攻、可以衝籃，所以這兩天我試著保持侵略性、並且多出手。」

曹薰襄也提到，自己今天沒有想太多，除了保持侵略性外，教練給了很大信心，自己就是保持能量，希望在連2天的賽事中能幫助到球隊。

今天攻下22分抓10籃板的麥卡洛（Chris McCullough），也是球隊獲勝功臣之一，他說：「很開心我能回到場上比賽，這場比賽我們打得非常好、一直互相幫忙，能贏得這兩場勝利非常棒。」

雲豹此戰有5人得分兩位數，克羅馬（Lasan Kromah）26分、米勒（Malcolm Miller）21分、曹薰襄與莊博元各攻下10分；戰神以梅克29分、17籃板最高，丁聖儒13分是本土最佳。

桃園 米勒 台啤 籃球

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