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PLG／領航猿逆轉勇士提前登頂 盧峻翔喊話：再奪一冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔（右）和伯朗擊掌慶祝。圖／領航猿提供
盧峻翔（右）和伯朗擊掌慶祝。圖／領航猿提供

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰台北富邦勇士隊，前三節落後下在第四節上演逆轉秀，單節打出27：9猛攻，終場以99：87奪勝，提前拿下例行賽冠軍，直接晉級本季總冠軍賽，同時也取得東超門票。

今天領航猿特別安排致敬影片，向即將退役的勇士傳奇球星「野獸」林志傑表達敬意，盧峻翔第三節也有和林志傑一對一攻防畫面；成功打進的盧峻翔賽後場中受訪提到，林志傑一直是他的目標，對決就是最好的致敬方式。

首節勇士在洋將古德溫單節14分發揮下取得30：28領先，半場打完也握有51：48優勢，第三節尾聲外籍生莫巴耶得手後領先更擴大到76：64；領航猿靠盧峻翔、阿提諾接連取分，關達祐更命中壓哨球，回敬一波8：2攻勢，三節打完將差距縮小到72：78。

領先三節的勇士第四節進攻大當機，前15投全部落空，只靠罰球零星得分下領先易主；勇士單節僅拿9分，其中5分集中在古德溫身上，進攻熄火讓領航猿演出逆轉勝，提前登上例行賽龍頭。

領航猿教頭卡米諾斯表示，今天開局打得並不理 想，尤其面對勇士教頭許晉哲回歸後帶來的防守變陣，讓球隊在進攻端一度顯得猶豫。他指出，球隊在比賽過程中不斷尋找最穩定的陣容與節奏，並一再提醒球員找回防守強度與籃板保護，隨著球隊重新掌握比賽節奏，也順利為伯朗與阿提諾創造更多進攻機會，成為下半場追分的關鍵。

攻下本土最高23分的盧峻翔將勝利歸功全隊，他說：「領航猿是一支打團隊球的球隊，我只是做好自己在團隊中該做的工作。」除喊話再拿一座PLG冠軍，盧峻翔也提到，下星期還有BCL國際賽，「我們必須持續調整到更好的狀態，去面對後面的每一場比賽。」

阿提諾繳出26分是領航猿最高，外帶12籃板，勇士以古德溫32分最佳，莫巴耶13分，本土得分都在個位數。

盧峻翔攻下本土最高的23分。圖／領航猿提供
盧峻翔攻下本土最高的23分。圖／領航猿提供

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