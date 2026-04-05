TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

國王今天開賽就陷入7：17落後，首節雖有縮小差距，但第二節被特攻打了一波14：0強攻，第三節更連續失誤讓特攻「黑豹」阿巴西抄截灌籃；國王整場最多落後到32分，最終在三分球48投僅8中下吞下5度交手的第4敗。

賽後記者會，洪志善第一句就說：「球員需要先檢討自己的態度，尤其是主力球員。比賽內容沒有執行好，如果主力這樣打，我就讓板凳打。」他直率說，球隊目前戰績一定有挑戰賽可以打，如果主力球員態度如此，寧可讓板凳上場，讓球員好好思考。

洪志善提到，主力的狀況從從比賽內容就可以看出來，「一些低級失誤球，這不是職業球員該出現的。」離開記者室時被問到球隊遇到的狀況，他留下「遇到換教練的狀況，應該要換教練」就離開，讓現場氣氛降到冰點。

國王今天出現16次失誤，杰倫和林書緯包辦其中7次，其中林書緯上場24分鐘7投盡墨得分掛蛋，本季第一遭；呂政儒出賽8分鐘也沒分數進帳。