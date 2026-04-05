快訊

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王隊教練洪志善。圖／TPBL提供
國王隊教練洪志善。圖／TPBL提供

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

國王今天開賽就陷入7：17落後，首節雖有縮小差距，但第二節被特攻打了一波14：0強攻，第三節更連續失誤讓特攻「黑豹」阿巴西抄截灌籃；國王整場最多落後到32分，最終在三分球48投僅8中下吞下5度交手的第4敗。

賽後記者會，洪志善第一句就說：「球員需要先檢討自己的態度，尤其是主力球員。比賽內容沒有執行好，如果主力這樣打，我就讓板凳打。」他直率說，球隊目前戰績一定有挑戰賽可以打，如果主力球員態度如此，寧可讓板凳上場，讓球員好好思考。

洪志善提到，主力的狀況從從比賽內容就可以看出來，「一些低級失誤球，這不是職業球員該出現的。」離開記者室時被問到球隊遇到的狀況，他留下「遇到換教練的狀況，應該要換教練」就離開，讓現場氣氛降到冰點。

國王今天出現16次失誤，杰倫和林書緯包辦其中7次，其中林書緯上場24分鐘7投盡墨得分掛蛋，本季第一遭；呂政儒出賽8分鐘也沒分數進帳。

洪志善 阿巴西 籃球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／穀保擊敗高苑奪冠 張乙安連兩戰後援獲MVP

NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

U18東岸聯盟／台中左投林承俊送張乙安2K 目標再拚青棒國手

U18東岸聯盟／穀保挺進冠軍戰 王浤洲好投潛力佳還會走秀

相關新聞

TPBL／曹薰襄聽媽媽的話多進攻 單節10分助雲豹逆轉戰神

桃園台啤永豐雲豹今天迎接中壢主場最終戰，面對來訪的台北台新戰神，雲豹靠第二節「Michael」曹薰襄單節10分表現帶動團隊30：17攻勢，半場打完成領先一方，加上三名洋將克羅馬、麥卡洛和米勒得分都超過20分，最終以107：96擊敗戰神。

PLG／領航猿逆轉勇士提前登頂 盧峻翔喊話：再奪一冠

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰台北富邦勇士隊，前三節落後下在第四節上演逆轉秀，單節打出27：9猛攻，終場以99：87奪勝，提前拿下例行賽冠軍，直接晉級本季總冠軍賽，同時也取得東超門票。

TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

TPBL／世代傳承！中信特攻隊邀籃球名人堂成員開球

新北中信特攻籃球隊今天於新莊體育館主場迎戰新北國王隊，特邀籃球名人堂重量級成員蒞臨開球，包含籃球名人堂理事長葛永光、前理事長王信良、副秘書長葉益吟，以及入堂名人賴秀麗、洪濬哲，及神盾籃球創辦人葛政儒等共同出席，為賽事揭開序幕，也象徵台灣籃球精神的世代傳承。

TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

TPBL／阿巴西灌籃秀 特攻海嘯攻勢輕取國王

新北中信特攻隊和新北國王隊今天在新莊體育館上演「新北內戰」，特攻第二節打出一波14：0的海嘯攻勢，第三節「黑豹」阿巴西再連兩波抄截灌籃得手，領先一路擴大下以98：78迎接主場連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。