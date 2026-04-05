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TPBL／世代傳承！中信特攻隊邀籃球名人堂成員開球

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中信育樂董事長陳國恩（右）邀請籃球名人堂理事長葛永光到場開球。圖／中信特攻隊提供
中信育樂董事長陳國恩（右）邀請籃球名人堂理事長葛永光到場開球。圖／中信特攻隊提供

新北中信特攻籃球隊今天於新莊體育館主場迎戰新北國王隊，特邀籃球名人堂重量級成員蒞臨開球，包含籃球名人堂理事長葛永光、前理事長王信良、副秘書長葉益吟，以及入堂名人賴秀麗、洪濬哲，及神盾籃球創辦人葛政儒等共同出席，為賽事揭開序幕，也象徵台灣籃球精神的世代傳承。

代表開球的籃球名人堂理事長、現任救國團主任葛永光表示，他是熱愛籃球的球員和球迷，因為籃球不只是競技運動，更是培養紀律、合作與永不放棄精神的重要養成教育。他分享自己長年投入籃球的經驗，強調球場上學到的態度與價值，往往影響一個人一生，「籃球最動人的地方，不只是勝負，而是過程中所累積的人格與精神。」

葛永光指出，籃球名人堂成立的宗旨，在於保存台灣籃球歷史、表彰傑出人物，並將前輩的精神傳承給下一代，未來將持續結合基層培育與職業發展，也參考NBA制度，每年選拔名人堂成員，除了優秀球員，也有傑出教練和裁判，及對台灣籃球有重大貢獻者，讓台灣籃球扎根向下、提升向上，邁向更寬廣的國際舞台。

本次活動特別邀請兩位名人堂代表人物到場，「女籃先驅」賴秀麗曾在日本締造亮眼成績，開啟台灣女籃旅外發展先河；「籃球狀元」也是前立委的洪濬哲，曾14度入選國手，在無三分球年代即創下破萬得分紀錄，皆為台灣籃球史上極具代表性的傳奇人物。

中信特攻也希望透過此次與籃球名人堂合作，不僅讓球迷近距離感受籃球歷史與榮耀，也希望藉此推廣正向運動文化，讓更多年輕人投入籃球運動，持續壯大台灣籃球的發展基礎。

中信育樂董事長陳國恩（左四）邀請籃球名人堂理事長葛永光（右四）到場開球。圖／中信特攻隊提供
中信育樂董事長陳國恩（左四）邀請籃球名人堂理事長葛永光（右四）到場開球。圖／中信特攻隊提供

葛永光 籃球 救國團

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