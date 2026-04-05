快訊

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
阿巴西碰新北國王隊攻下17分。圖／TPBL提供
阿巴西碰新北國王隊攻下17分。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

「我們前鋒比他們大隻，利用低位打他們後衛，多強勢的切入。」阿巴西也提到，特攻的大個子洋將像是飛克、內馬都有速度，「國王大個子沒我們那麼快，用我們快攻打他們。」

特攻今天幾乎全場領先，第三節演出連兩次抄截後灌籃的阿巴西認為，球隊平常下半場開始都有些慢熱，今天有改善狀況，希望好狀態也能延續到星期三客場和新竹御嵿攻城獅隊的比賽。

特攻總教練莫米爾也很定球員兩天來的表現，他讚球員整場比賽非常專注，「從一開賽就按照比賽設定，很開心看到昨天和今天，防守不管區域或人盯人做得很好，球的流動也很好，團隊傳出24次助攻、昨天25次，有6位球員得分兩位數，我們值得這場勝利，大家都準備好了。」

下半場領先一路拉大，特攻頻頻走馬換將，昨天上場33分鐘的主控林韋翰今天只打17分鐘就收工，莫米爾直言下半場已經不太需要林韋翰，這場比賽能保留他的體力，也是為下一場做準備。

攻下20分、15籃板的洋將飛克附和說，球隊有很好的週末，「就像教練說的，我們打出很棒的團隊合作。」他強調團隊需要自己做什麼都會去做，「尤其是防守，我會盡力去搶籃板。」

阿巴西 籃球

延伸閱讀

TPBL／阿巴西灌籃秀 特攻海嘯攻勢輕取國王

NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

TPBL／高錦瑋6記三分球雲豹大勝31分 海神成首支遭淘汰球隊

PLG／領航猿移師台中主場大勝洋基工程 送獵鷹前進季後賽

相關新聞

TPBL／曹薰襄聽媽媽的話多進攻 單節10分助雲豹逆轉戰神

桃園台啤永豐雲豹今天迎接中壢主場最終戰，面對來訪的台北台新戰神，雲豹靠第二節「Michael」曹薰襄單節10分表現帶動團隊30：17攻勢，半場打完成領先一方，加上三名洋將克羅馬、麥卡洛和米勒得分都超過20分，最終以107：96擊敗戰神。

PLG／領航猿逆轉勇士提前登頂 盧峻翔喊話：再奪一冠

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰台北富邦勇士隊，前三節落後下在第四節上演逆轉秀，單節打出27：9猛攻，終場以99：87奪勝，提前拿下例行賽冠軍，直接晉級本季總冠軍賽，同時也取得東超門票。

TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

TPBL／世代傳承！中信特攻隊邀籃球名人堂成員開球

新北中信特攻籃球隊今天於新莊體育館主場迎戰新北國王隊，特邀籃球名人堂重量級成員蒞臨開球，包含籃球名人堂理事長葛永光、前理事長王信良、副秘書長葉益吟，以及入堂名人賴秀麗、洪濬哲，及神盾籃球創辦人葛政儒等共同出席，為賽事揭開序幕，也象徵台灣籃球精神的世代傳承。

TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

TPBL／阿巴西灌籃秀 特攻海嘯攻勢輕取國王

新北中信特攻隊和新北國王隊今天在新莊體育館上演「新北內戰」，特攻第二節打出一波14：0的海嘯攻勢，第三節「黑豹」阿巴西再連兩波抄截灌籃得手，領先一路擴大下以98：78迎接主場連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。