TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

「我們前鋒比他們大隻，利用低位打他們後衛，多強勢的切入。」阿巴西也提到，特攻的大個子洋將像是飛克、內馬都有速度，「國王大個子沒我們那麼快，用我們快攻打他們。」

特攻今天幾乎全場領先，第三節演出連兩次抄截後灌籃的阿巴西認為，球隊平常下半場開始都有些慢熱，今天有改善狀況，希望好狀態也能延續到星期三客場和新竹御嵿攻城獅隊的比賽。

特攻總教練莫米爾也很定球員兩天來的表現，他讚球員整場比賽非常專注，「從一開賽就按照比賽設定，很開心看到昨天和今天，防守不管區域或人盯人做得很好，球的流動也很好，團隊傳出24次助攻、昨天25次，有6位球員得分兩位數，我們值得這場勝利，大家都準備好了。」

下半場領先一路拉大，特攻頻頻走馬換將，昨天上場33分鐘的主控林韋翰今天只打17分鐘就收工，莫米爾直言下半場已經不太需要林韋翰，這場比賽能保留他的體力，也是為下一場做準備。

攻下20分、15籃板的洋將飛克附和說，球隊有很好的週末，「就像教練說的，我們打出很棒的團隊合作。」他強調團隊需要自己做什麼都會去做，「尤其是防守，我會盡力去搶籃板。」