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TPBL／阿巴西灌籃秀 特攻海嘯攻勢輕取國王

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
阿巴西攻下17分包括連續兩次灌籃。圖／TPBL提供
阿巴西攻下17分包括連續兩次灌籃。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊和新北國王隊今天在新莊體育館上演「新北內戰」，特攻第二節打出一波14：0的海嘯攻勢，第三節「黑豹」阿巴西再連兩波抄截灌籃得手，領先一路擴大下以98：78迎接主場連勝。

昨天止住福爾摩沙夢想家隊9連勝的特攻，今天開賽打出17：7的開節攻勢，首節打完也握有25：20領先。第二節特攻37：31領先下，又有林韋翰外線破網帶動一波14：0海嘯攻勢，領先擴大到51：31；國王直到1分06秒才靠沃許本補籃終結超過3分半鐘的得分荒，半場打完追到35：51

第三節特攻開節3分多鐘再打出11：2強攻，阿巴西節末連兩波抄截得手，先秀被扣再演出雙手灌籃，此時特攻領先已擴大到78：46；國王雖有杰倫和熊祥泰連飆3記外線，三節打完仍以57：81落後。

特攻大幅領先下，最後4分多鐘就將替補換上，國王也讓新秀喬納森、王柏智和蘇培凱等上場磨練，最終特攻就以98：78奪下主場連勝。

洋將飛克今天20分、15籃板都是特攻最佳，阿巴西17分、9籃板、2抄截，內馬13分，謝亞軒12分、6籃板、8助攻、5抄截，貝奇也有12分；國王三分球48投僅8中，洋將杰倫25分最高，沃許本15分、12籃板，熊祥泰13分。

特攻隊輕取國王隊奪下主場連勝。圖／TPBL提供
特攻隊輕取國王隊奪下主場連勝。圖／TPBL提供

阿巴西 籃球

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