TPBL／高錦瑋6記三分球雲豹大勝31分 海神成首支遭淘汰球隊

戰績龍頭位置被福爾摩沙夢想家步步進逼的桃園台啤永豐雲豹，今天回到主場出戰墊底的高雄全家海神，在主控高錦瑋全場投進6記三分球，團隊投進18記三分球下，以105：74大勝海神，將與夢想家勝差拉開到1.5場，至於海神則是遭到淘汰出局無緣季後賽。

雲豹在今天之前與9連勝的夢想家僅剩半場勝差，不過在夢想家今天輸球的情況下，雲豹也把握住機會再將勝差擴大，面對戰績墊底的海神，雲豹今天上半場就火力全開，尤其是主控高錦瑋三分球出手7次命中5球，拿下15分，加上克羅馬也有12分進帳，上半場打完雲豹已經取得9分領先。

反觀海神今天在第二節又傷了洋將杭特，讓球隊僅剩下雙洋將艾德、克力斯撐場，儘管第三節海神施晉堯從板凳殺出攻下9分，但末節海神又出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下11分，讓雲豹一口氣將領先差距擴大到30分以上，最終雲豹就以31分差距取勝。

雲豹今天團隊共投進18記三分球，先發五虎就合力投進13顆，其中高錦瑋一人投進6球拿下18分，克羅馬也有21分進帳，林信寬與米勒各貢獻12分；至於海神則以艾德21分、13籃板最佳，蘇文儒則是出賽40分鐘拿下本土球員最高的17分，施晉堯14分。