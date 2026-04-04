快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／高錦瑋6記三分球雲豹大勝31分 海神成首支遭淘汰球隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高錦瑋投進6記三分球雲豹大勝海神31分。圖／TPBL提供
高錦瑋投進6記三分球雲豹大勝海神31分。圖／TPBL提供

戰績龍頭位置被福爾摩沙夢想家步步進逼的桃園台啤永豐雲豹，今天回到主場出戰墊底的高雄全家海神，在主控高錦瑋全場投進6記三分球，團隊投進18記三分球下，以105：74大勝海神，將與夢想家勝差拉開到1.5場，至於海神則是遭到淘汰出局無緣季後賽。

雲豹在今天之前與9連勝的夢想家僅剩半場勝差，不過在夢想家今天輸球的情況下，雲豹也把握住機會再將勝差擴大，面對戰績墊底的海神，雲豹今天上半場就火力全開，尤其是主控高錦瑋三分球出手7次命中5球，拿下15分，加上克羅馬也有12分進帳，上半場打完雲豹已經取得9分領先。

反觀海神今天在第二節又傷了洋將杭特，讓球隊僅剩下雙洋將艾德、克力斯撐場，儘管第三節海神施晉堯從板凳殺出攻下9分，但末節海神又出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下11分，讓雲豹一口氣將領先差距擴大到30分以上，最終雲豹就以31分差距取勝。

雲豹今天團隊共投進18記三分球，先發五虎就合力投進13顆，其中高錦瑋一人投進6球拿下18分，克羅馬也有21分進帳，林信寬與米勒各貢獻12分；至於海神則以艾德21分、13籃板最佳，蘇文儒則是出賽40分鐘拿下本土球員最高的17分，施晉堯14分。

高雄 永豐 高雄全家海神 籃球 高錦瑋

延伸閱讀

PLG／領航猿移師台中主場大勝洋基工程 送獵鷹前進季後賽

TPBL／特攻內部會議收成效 謝亞軒關鍵三分球斷夢想家9連勝

NBA／三巨頭狀態火熱飆63分 76人單節灌42分逆轉灰狼

NBA／MVP對決一面倒 亞歷山大輾壓唐西奇雷霆大勝湖人43分

相關新聞

NCAA／狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

1974年成軍，UCLA女籃今天總算迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃，且是全場不曾落後，以79：51擊敗南卡羅來納大學，以31連勝的強勢表現登上后座，28分的勝差也寫下NCAA女籃一級冠軍賽的史上第三大勝差紀錄。

TPBL／曹薰襄聽媽媽的話多進攻 單節10分助雲豹逆轉戰神

桃園台啤永豐雲豹今天迎接中壢主場最終戰，面對來訪的台北台新戰神，雲豹靠第二節「Michael」曹薰襄單節10分表現帶動團隊30：17攻勢，半場打完成領先一方，加上三名洋將克羅馬、麥卡洛和米勒得分都超過20分，最終以107：96擊敗戰神。

PLG／領航猿逆轉勇士提前登頂 盧峻翔喊話：再奪一冠

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰台北富邦勇士隊，前三節落後下在第四節上演逆轉秀，單節打出27：9猛攻，終場以99：87奪勝，提前拿下例行賽冠軍，直接晉級本季總冠軍賽，同時也取得東超門票。

TPBL／稱國王打出「建隊最差一戰」 洪志善怒：主力球員要檢討

新北國王隊今天在暌違4個月的「新北內戰」以78：98慘敗給新北中信特攻隊，近4戰吞下3敗，教練洪志善賽後說出重話，除稱今天比賽是「建隊以來打最差的一場」，更直接點名球員要檢討態度，「尤其是主力球員」。

TPBL／世代傳承！中信特攻隊邀籃球名人堂成員開球

新北中信特攻籃球隊今天於新莊體育館主場迎戰新北國王隊，特邀籃球名人堂重量級成員蒞臨開球，包含籃球名人堂理事長葛永光、前理事長王信良、副秘書長葉益吟，以及入堂名人賴秀麗、洪濬哲，及神盾籃球創辦人葛政儒等共同出席，為賽事揭開序幕，也象徵台灣籃球精神的世代傳承。

TPBL／對國王占上風 阿巴西曝關鍵

新北中信特攻隊今天在暌違4個月的「新北內戰」最多領先新北國王隊到32分，最終在6人得分兩位數下以98：78奪下主場連勝，本季和國王5度交手取得4勝1敗優勢，今天上演灌籃秀的「黑豹」阿巴西透露，自己就是關鍵之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。